Женский взгляд: бокс — зрелище классное

Честно говоря, после посещения турнира памяти Абдулманапа Нурмагомедова в моей голове заранее выстроилось недоверие к пятничному боксёрскому турниру лиги World Total Kombat Federation (WTKF), который проходил на баскетбольной арене «Химки». Соглавным поединком вечера был назван бой Фёдора Чудинова и Умара Садика. А вот в главном сражении турнира против россиянина Сергея Харитонова на ринг вышел Дэнни Уильямс — 47-летний тяжеловес, который отправил в нокаут Майка Тайсона 16 лет назад. Глубоко в чертогах разума засела мысль, будто все подобного рода мероприятия — сплошной сюр. Но не тут-то было. NEWS.ru рассказывает, почему девушкам не стоит бояться посещать профессиональный бокс.

Конечно, радикально негативно настроенная я не ожидала от этого мероприятия чего-то хорошего. Не зря говорят: «На лучшее не настроилась, вот и не расстроилась». В этом случае, напротив, сумела даже получить заряд адреналина, которым был пропитан воздух арены.

Понятно, что масок на лицах людей мы так и не увидели, и это, пожалуй, единственное, к чему можно придраться. Но коронавирус не вечен. Думается, нам всем осталось потерпеть всего ничего. Да и на настроении аудитории эта зараза никак не сказалась. С самого начала как-то приятно было находиться внутри толпы — я ни разу не столкнулась с неуважением, напротив, если возникал вопрос, любой был готов ответить помощью.

А как было приятно смотреть на слабый пол — девушки, пришедшие на состязания, выглядели просто замечательно: все достоинства прикрыты, никакого вызывающе яркого макияжа, некоторые даже умудрились собрать волосы в чудесные причёски. Тем не менее дамы всё равно выделялись — одни приходили на высоченных каблуках, у других они были нестандартной формы. Но это никак не портило их внешний вид, наоборот, всё это выглядело прекрасным дополнением. Да и в туалетах никто не поднимал темы с прямым подтекстом. Честно говоря, мне даже довелось услышать, как хрупкие леди обсуждали детали данного спорта, неплохо владея терминологией.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Но да, были и «интересные» барышни — пришли себя показать, да на мир посмотреть. Хм, открыли ли они этот самый мир? Но тут, знаете, девчата разделились по процентному соотношению 90 на 10 — первые из них те, о ком сказано много лестных слов. В ММА же всё наоборот.

Мужчины и подавно! Весь вечер они грезили главным боем между Сергеем Харитоновым и Дэнни Уильямсом. Я буквально хвостиком за ними ходила и пыталась убедиться, что точно не сплю. Не спала!

Когда я оказалась на арене, смутное сомнение всё ещё продолжало жить — не может быть так всё идеально. И я вновь была неправа. Как только на ринг пригласили пару Фёдор Чудинов и Умар Садик, зал взорвался, скандируя «Фёдор, Фёдор». А затем все дружно восклицали «Россия» — сплошные патриоты. И не было криков в стиле «уничтожь его (соперника)», никаких оскорблений в адрес британского боксёра. Я не могла поверить своим ушам. Но к пятому раунду так прониклась, что почувствовала себя максимально причастной к происходящему. Да, Чудинов очень жёстко проигрывал — это было очевидно даже абсолютно не разбирающейся мне. Но децибелы, которые распространяли болельщики, заставили по-настоящему переживать за соотечественника.

По окончании я уже сама была готова кричать вместе с фанатами в ожидании главного поединка. И когда он настал, не хотела, чтобы происходящее заканчивалось. Можете себе представить? Я — нет.

Сергей Харитонов и Дэнни Уильямс Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Харитонов, конечно, «машина-убийца». И этих двух минут 25 секунд, за которые он управился с Дэнни Уильямсом, известным, в первую очередь, победой над Майком Тайсоном, хватило, чтобы в этом убедиться. Зал ревел с первых минут максимально по-доброму, опять же скандируя «Россия» и имя дебютанта в профессиональном боксе.

Зрелище, конечно, невероятное. Ни один эфир это не передаст. Сейчас мне не хочется с себя смыть этот вечер. Наоборот, я испытываю невероятное желание передать полученные эмоции каждому, кто всё ещё не увлекается боксом. А тем, кто без него не может жить, хочется сказать: «Ребята, я с вами. Это действительно круто».

Неплохой контраст. С одной стороны, после поединков ММА я была в полном ужасе. А сейчас — в абсолютном удовлетворении.

Девочки, девушки, женщины, настоятельно рекомендую хоть раз в жизни посетить турнир по профессиональному боксу, где главными на этой сцене будут наши парни. Поверьте, вы захотите узнать, что такое апперкот, и чем нокдаун отличается от нокаута.

А организаторам соревнований по смешанным единоборствам хочется порекомендовать начинать избавляться от дешёвого пафоса и обучать своих болельщиков тактично изъясняться с женщинами. Потому что пока контингент бокса выигрывает в разы.