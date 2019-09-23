https://static.news.ru/photo/eda37194-de17-11e9-bf97-fa163e074e61_660.jpg Фото: noc-ukr.org

Женская сборная Украины не выступит на чемпионате мира по боксу среди женщин, который пройдёт с 3 по 13 октября в Улан-Удэ. Кроме неё от участия в турнире отказались ещё семь команд.

На сегодняшний день 69 официально зарегистрированных команд. Изначально их было 75, отказались 8 команд. Это команды Украины, Испании, Норвегии, Венгрии, Хорватии, Пуэрто-Рико, Косово и Гватемалы. Но добавились ещё две команды: Парагвай и Мали, — приводит слова руководителя «Дирекции чемпионата мира по боксу» Алексея Пинтаева «Восток-телеинформ» .

Ранее на чемпионате мира в Екатеринбурге среди мужчин украинские боксёры принимали участие, но были представлены резервным составом и не во всех весовых категориях.

Как сообщал News.ru, Тони Фергюсон назвал дату, когда бы он хотел оспорить титул чемпиона UFC в лёгком весе в бою с Хабибом Нурмагомедовым.