Жан-Клод Ван Дамм выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову

https://static.news.ru/photo/95342e64-bf89-11ea-b13c-fa163e074e61_660.jpg Жан-Клод Ван Дамм Фото: Christopher Khoury/Keystone Press Agency/Global Look press

Американский актёр и мастер боевых искусств Жан-Клод Ван Дамм выразил свои соболезнования чемпиону Ultimate Fighting Championship (UFC) россиянину Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

Брат, я никогда не встречал тебя в реальной жизни, но я всегда восхищался великим путешествием твоей жизни! Мои искренние соболезнования, Хабиб, — написал Ван Дамм на своей странице в Instagram.

Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов, воспитавший 18 чемпионов мира по боевому самбо, умер 3 июля на 58-м году жизни. Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова перенёс коронавирус, но из-за его последствий оставался в реанимации одной из больниц Москвы.

Абдулманап Нурмагомедов был похоронен в селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана. Траурную церемонию посетил глава Чечни Рамзан Кадыров, который выразил соболезнования семье Нурмагомедовых.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Дагестана Владимир Васильев выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова — отца и тренера борца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова. Васильев отметил, что Нурмагомедов-старший был «очень добрым, щедрым и талантливым человеком».