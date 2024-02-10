Заур Абдуллаев победил Роджера Гутьерреса на турнире в Екатеринбурге Российский боксер Заур Абдуллаев выиграл в претендентском бою на турнире RCC

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Российский боксер Заур Абдуллаев победил венесуэльца Роджера Гутьерреса на турнире RCC в Екатеринбурге, передает корреспондент NEWS.ru. 29-летний россиянин стал претендентом на титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA.

Бой прошел всю дистанцию и завершился единогласным решением судей в пользу Абдуллаева. Счет судейских записок — 100:90, 97:93, 98:92 в пользу россиянина.

Я вообще не переживал во время объявления вердикта. Был уверен, что выиграл единогласно. Да, хотел зрелища — победить досрочно. Но соперник был неудобным и неуступчивым. Я не сомневался в своей победе. Оппонент сказал про реванш? Зачем нужен этот реванш? У меня другие цели. Наш бой не был спорным. Да, это был тяжелый бой, который я выиграл единогласно. Я иду дальше, поднимаясь в рейтингах, — сказал Абдуллаев после боя.

В активе россиянина стало 19 побед (11 нокаутом) и одно поражение. Роджер Гутьеррес — бывший чемпион мира по версии WBA в легком весе, он выиграл 27 поединков (21 — нокаутом), шесть проиграл и один свел к ничьей. Возраст венесуэльца — 28 лет.

5 февраля стало известно, что бой между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе не состоится в назначенный срок, 17 февраля. Из-за рассечения, полученного Фьюри на тренировке, поединок был перенесен на 18 мая.