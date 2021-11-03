«Затащил домой и бил меня»: боец Hardcore Акаб рискует оказаться в тюрьме

Известный по выступлениям в промоушене Hardcore Fighting Артур Кулинский оказался в эпицентре скандала. В конце октября боец по прозвищу Акаб совершил нападение на свою девушку, в результате которого та получила телесные повреждения разной степени тяжести. Инцидент начался дома, продолжился на улице и в магазине, а успокоить спортсмена удалось лишь наряду полиции. Теперь ему может грозить до восьми лет лишения свободы.

Инцидент с участием Кулинского произошёл 27 октября, однако известно о нём стало только сейчас. О произошедшем на своей странице в социальной сети Instagram сообщила известный адвокат, участник организации правовой защиты спорта Екатерина Гордон. Она опубликовала фотографию девушки спортсмена и рассказала, что они совместно с подзащитной уже обратились в правоохранительные органы.

Екатерина Гордон katyagordon/instagram.com

Это бывшая девушка скандального бойца ММА, участника боев Hardcore Артура Кулинского, известного по прозвищу Акаб, которую он никак не может простить за то, что она ушла от него после того, как он сломал ей руку (в руке теперь штифт и рука не сгибается). Вчера написали заявление в полицию, а ещё приехали в магазин, в котором она просила помощи, хваталась за прилавок, а продавщицы били её по рукам. Полицейские, приехав, с бойцом с удовольствием сфотографировались. Обычная история, обычный день, обычные люди. Понимаю, что мир сейчас жуткий, но не превращайтесь в тварей, — написала Гордон.

Впоследствии в распоряжении NEWS.ru попала видеозапись, на которой девушка бойца по имени Алиса (имя изменено) рассказывает адвокату о случившемся. По её словам, 27 октября она возвращалась домой, когда застала там Кулинского. Спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения и грозил расправой.

Сказал: «Я приехал тебя убить. Тебя так сильно ревную, у меня есть все переписки... Если не со мной, то ты ни с кем не будешь». Затащил домой и бил меня. У меня появился шанс убежать, когда он встал с меня, взял телефон и заявил: «Я сейчас вызову скорую, скажу, что здесь до смерти забитая девушка, а мне терять нечего, — рассказала Алиса.

Девушке удалось воспользоваться моментом и выбежать из квартиры, однако скрыться от разъярённого бойца не получилось. Тот догнал её на улице и продолжил избивать, пока не отвлёкся на прохожего. Оказавшийся рядом мужчина окрикнул нападавшего и постарался разобраться в происходящем.

Артур Кулинский aptyp_acab/vk.com

Артур кричал на весь двор, что я его жена, а он со мной сам разберётся. Я просила помощи, обращалась к мужчине: «Помогите, пожалуйста, вызовите полицию». Наверное, он это сделал, — предположила девушка.

По словам, Алисы впоследствии ей удалось добраться до находившегося рядом круглосуточного магазина, в котором она также постаралась найти помощь. И хотя она сама не упоминала тот факт, что продавщицы «били ей по рукам», но отметила, что защитить от Кулинского её не смогли.

Он залетел внутрь, начал всех отбрасывать, схватил меня. Люди не могли помочь. Там были в основном женщины, вроде, один мужчина. Артур был разъярённый, все его боялись. С ним ничего не смогли сделать... Вывел меня из магазина, бросал, бил. Пока он тащил меня до дома, появилось четыре человека из наряда полиции, — добавила потерпевшая.

Сама девушка не отметила, что сотрудники правоохранительных органов первым делом решили сделать совместный снимок с бойцом, вместо того чтобы помочь ей. Тем не менее рассказала о переломе руки. По её словам, эту травму она получила задолго до инцидента в октябре, но виновником также был Кулинский.

Правая рука у меня до сих пор не распрямляется. Стоит штифт. Летом мы ездили в Чебоксары, он также пьяный сломал мне руку напополам. Рядом находились два боксёра. Они отвезли меня в травмпункт, потом в больницу. Я не стала писать заявление, просто распрощалась с этим человеком. <...> Извинялся. После этого случая он очень много писал. Говорил, что любовь сводит его с ума. Просил прощения, — призналась Алиса.

В данный момент девушка вынужденно сменила место жительства из-за страха вновь встретится с бывшим молодым человеком. Однако существует вероятность, что в будущем им вновь придётся увидеться. Как минимум в суде. И как считает Гордон, Кулинский вполне может оказаться в тюрьме на весьма продолжительный срок.

unsplash.com

Ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В силу того, что рука была сломана, это тяжкий вред здоровью. Карается сроком до восьми лет. Со слов Алисы (имя изменено), есть информация, что он ранее судим за разбой <...>. Как я понимаю, рецидивист, — заявила юрист.

Примечательно, что сам боец также признавался, что ранее уже провёл определённый срок в заключении. В опубликованном на YouTube-канале COMBAT SPORT видеоролике Акаб сказал, что «сидел по малолетке», но не стал отвечать, что именно стало причиной его задержания. Также известно, что он отучился всего шесть классов, несколько раз участвовал в потасовках между футбольными болельщиками, представляя московские «Спартак» и «Локомотив», открыто заявлял об употреблении наркотиков.

Что касается выступлений в Hardcore Fighting, то Кулинский прославился как один из самых безумных и бескомпромиссных бойцов. Так, он регулярно провоцировал драки на пресс-конференциях, а в ходе схватки с Тимуром Никулиным укусил оппонента за ухо. На данный момент его рекорд в кулачных боях составляет 2-3. В смешанных единоборствах он провёл один поединок, в котором уступил Андрею Мешкову.

Стоит отметить, что Кулинский — не единственный представитель кулачных боёв, успевший засветиться в хрониках в последнее время. В октябре 2021 года Абубакар Мамедов по прозвищу Добряк был осуждён за избиение и грабёж. Как сообщает ТАСС, более года назад тот напал на мужчину в столичном клубе Gipsy и забрал у него цепочку стоимостью 150 тыс. рублей. Впоследствии на спортсмена подали заявление в полицию, а спустя несколько дней он был задержан.

Весной 2021 года в Моздоке погиб чемпион мира по смешанным единоборствам Алан Хадзиев, в последнее время успевший в таких поп-ММА-промоушенах, как Punch Club и Godzilla. Инцидент произошёл в ночь на 23 марта в ресторане «Вегас». В ходе драки спортсмен получил ранение, из-за которого скончался.