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Капитан сборной России по боксу Андрей Замковой рассказал о самом сложном поединке на чемпионате мира в Екатеринбурге с кубинцем Рониэлем Иглесиасом.

Мы с ним боксировали в начале года на матчевой встрече Куба — Россия. Я там тоже выиграл, но он боксировал в другой манере. Сейчас вместо тактики второго номера он пошёл...