Российский боксёр Андрей Замковой, ставший чемпионом мира среди любителей в Екатеринбурге в весовой категории до 69 кг, ответил на вопрос о возможном переходе в профессионалы.
Пока я об этом не думал, но попробовать свои силы хотелось бы. Нередко после Олимпиады боксёры уходят в профессионалы, а олимпийская медаль даёт возможность получить хороший контракт. Попробовать можно, но всё будет зависеть от выступления на Олимпийских играх, — рассказал Замковой News.ru.
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