Задержанного за езду без прав бойца ММА могут депортировать из России

Задержанного за езду без водительских прав бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева могут депортировать из России. На спортсмена составлен административный протокол по делу о нарушении иностранным гражданином правил въезда или пребывания в России, пишет Telegram-канал «112».

По данным источника, сегодня, 6 декабря, в Москве состоится суд по делу Чоршанбиева. Боец ММА ранее устроил гонки в Лефортовском тоннеле и снимал происходящее на видео, которым позднее поделился в социальных сетях.

Уроженца Таджикистана задержали в районе МКАД и увезли в отдел. 26-летнего блогера привлекли к ответственности за отсутствие полиса ОСАГО и водительского удостоверения. Помимо этого, Чоршанбиев создавал аварийно-опасную ситуацию на дороге при быстрой езде и «играл в шашечки» с другим автомобилем.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что задержанного за езду без прав бойца ММА Чоршанбиева можно наказать только штрафом. По его словам, это будет справедливо, поскольку заезды бойца не привели к ДТП и тяжёлым последствиям. Он уточнил, что такое наказание можно при желании увеличить до таких размеров, чтобы «больно било по кошельку» нарушителя.