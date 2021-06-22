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Единоборства

«За что эти дикобразы получают миллионы?»: боксёр Ковалёв о футболистах

17:38, 22 июня 2021
Фото: sergeykrusherkovalev/instagram.com

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв прокомментировал итоги группового турнира для сборной России по футболу и сравнил футболистов с дикобразами в сторис своего Instagram.

За что вообще эти «дикобразы» получают миллионы?! — написал Ковалёв на своей странице.

Сборная России по футболу накануне проиграла в решающем матче группового турнира команде Дании со счётом 1:4 и заняла последнее, четвёртое место в своей группе, бесславно завершив выступление на турнире.

Как стало известно ранее, ветеран ММА и экс-чемпион АСА Марат Балаев написал на странице в Instagram, что ему «стрёмно за нашу страну». Так он прокомментировал выступление сборной России на Евро-2020.

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