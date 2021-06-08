Ютубер против чемпиона: как братья Пол унижают бойцов

В минувший уик-энд звезда YouTube Логан Пол выдержал восемь раундов боксёрского поединка с одним из лучших боксёров в истории Флойдом Мейвезером. При этом имеющий преимущество в габаритах видеоблогер ни разу не оказался в нокдауне и даже выиграл пару раундов у мировой легенды. Рассказываем, кто такие братья Пол и почему они добились такой невероятной популярности.

Как блогер побил чемпиона Bellator

24-летний Джейк Пол с 16 лет занимается видеоблогами и входит в число самых успешных звёзд YouTube. Параллельно с актёрской игрой, шоу и участием в сериалах парень увлёкся боксом и за последние пару лет здорово прокачал свою технику. Мощный и фактурный боксёр обладает хорошим нокаутирующим ударом, что успели прочувствовать все его соперники в первых поединках.

Дебютировал он в январе 2020-го в поединке против британца Али Эсона Гиба, которого нокаутировал в концовке первого раунда. После этого у Джейка была долгая пикировка с баскетболистом Нейтом Робинсоном, который прославился тем, что чаще всех выигрывал конкурс НБА по броскам сверху. В поединке в весовой категории до 81 кг Пол удивил соперника жёсткими правыми кроссами, один из которых достиг цели во втором раунде и потряс визави. Робинсон так и не смог подняться после сильного удара, а Пол прославился как панчер.

Наконец, третью победу Джейк одержал в поединке с настоящим профессиональным бойцом. Бен Аскрен хоть и считается худшим ударником среди топовых бойцов и прославился нокаутом на пятой секунде от Хорхе Масвидаля, но он был чемпионом в крупнейших организациях Bellator и ONE. Пол уничтожил соперника уже в первом раунде правым оверхендом, хотя обрюзгший Аскрен в тот момент выглядел не как боец, а как уставший воин.

На очереди легенда UFC

Джейк Пол jakepaul/instagram.com

Следующим соперником Джейка станет экс-чемпион UFC Тайрон Вудли. Базовый борец пару лет владел чемпионским поясом, но проиграл в последних четырёх поединках, из-за чего был уволен из UFC, поэтому Дэйна Уайт отдаёт его с лёгкой душой на заклание Полу.

Поединок будет проходить по правилам бокса, и Вудли не будет иметь преимущество над соперником. Кроме того, Тайрон считается андердогом, так как будет уступать оппоненту в росте, весе и габаритах. Пол выглядит как полноценный полутяж, но при этом дерётся с уступающими в габаритах бойцами.

При этом у Вудли, находящегося в статусе «сбитого лётчика», есть определённые козыри. Он неплохо боксировал, находясь в статусе чемпиона UFC, и уступил свой титул во вполне равной борьбе Камару Усману, который просто оказался более подготовленным борцом. Многое в поединке экс-чемпиона и блогера будет зависеть от мотивации Вудли. Если её окажется достаточно, то и пороха в пороховницах ветерана хватит на яркий фейерверк, и он сможет пустить под откос поезд хайпа популярного блогера.

Как великий чемпион не смог нокаутировать любителя

Логан Пол loganpaul/instagram.com

Старший из братьев — 26-летний Логан Пол — прославился благодаря недавнему поединку с Флойдом Мейвезером. Фанатов удивил результат боя, в котором звезда YouTube хоть и смотрелся в большинстве раундов хуже экс-чемпиона мира, но тем не менее твёрдо держался на ногах и даже не был потрясён. Более того, Полу вполне можно было отдать пару из восьми раундов, особенно те, которые были в начале и конце поединка.

При этом стоит отметить, что и сам Мейвезер не подвёл себя должным образом к поединку и выглядел тяжеловато. Более того, в заключительной трёхминутке любитель смотрелся более свежим на фоне титулованного боксёра. Конечно, старина Флойд может проводить такие поединки и до 50 лет, но если он будет и дальше недооценивать своих визави, то встречи с ними могут закончиться конфузом. А братья Пол в дальнейшем смогут соперничать на высоком уровне, вызывая на бой именитых оппонентов.

При этом Джейк уже заявил о готовности попробовать свои силы и в смешанных единоборствах. Но хотя Дэйна Уайт пока насмехается над потугами блогеров, в перспективе он может изменить своё мнение. В конце концов, он же приглашал профессионального рестлера Си-Эм Панка, поэтому и до братьев Пол сможет добраться, если они ему обеспечат желаемые кассовые сборы.