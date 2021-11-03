Гордон рассказала, что грозит бойцу поп-ММА Акабу за избиение девушки

Фото: acab_abubandit/instagram.com

Девушка бойца промоушена Hardcore Fighting Артура Кулинского по прозвищу Акаб заявила, что считает спортсмена опасным для общества. По её словам, после недавнего конфликта ей пришлось сменить место проживания, чтобы избежать встречи с ним.

Этот человек преследует меня, поэтому я сменила место жительства. Мне страшно, что он придёт и добьёт меня. От него невозможно отбиться. Он опасен для общества, — сообщила Алиса (имя изменено)...