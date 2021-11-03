16+

Рубрики

Медиа

Архив

Единоборства

Гордон рассказала, что грозит бойцу поп-ММА Акабу за избиение девушки

14:28, 03 ноября 2021
Гордон рассказала, что грозит бойцу поп-ММА Акабу за избиение девушки Артур Кулинский Фото: acab_abubandit/instagram.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Юрист Екатерина Гордон, которая является участником организации правовой защиты спорта, ответила NEWS.ru, что грозит бойцу поп-ММА Артуру Кулинскому по прозвищу Акаб за избиение девушки. По её словам, действия спортсмена можно квалифицировать по двум статьям Уголовного кодекса РФ.

Ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В силу того, что рука была сломана, это тяжкий вред здоровью. Карается сроком до восьми лет. Со слов Алисы (имя изменено), есть информация, что он ранее судим за разбой <...>. Как я понимаю, рецидивист, — заявила Гордон.

Также она заявила, что Кулинский «незаконно удерживал представительниц древнейшей профессии».

Ранее сообщалось, что боец Hardcore Fighting Кулинский избил свою девушку. Как рассказала потерпевшая, инцидент произошёл у неё дома в конце октября, при этом подобные проявления насилия случались и ранее. По её словам, спортсмен опасен для общества.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео