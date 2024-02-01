Юрист рассказал, что грозит подозреваемому в убийстве бойца Мутаева Юрист Дегтярев: подозреваемому в убийстве бойца Мутаева грозит до 15 лет тюрьмы

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Магомедрасул Мутаев

Юрист Александр Дегтярев в эксклюзивном комментарии NEWS.ru сообщил, что подозреваемому в убийстве бойца смешанного стиля Магомедрасула Мутаева грозит обвинение по статье УК РФ «Убийство». В таком случае подозреваемый 18-летний блогер Надырхан Кадирханов может отправиться в тюрьму на срок от шести до пятнадцати лет.

Умышленное причинение смерти другому человеку наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет, — сказал Дегтярев.

Юрист уточнил, что максимальное наказание может быть увеличено до 20 лет лишения свободы, если выяснится, что были соучастники преступления, которые могли «довезти на машине, стоять „на стреме“ или помочь в приобретении оружия». Дегтярев также уточнил, что в статье 105 (Убийство) есть пункт «по причине кровной мести». Он является отягчающим, а не смягчающим обстоятельством.

В селе Коркмаскала, где жил Кадирханов, сейчас проходят оперативные действия. Последний раз автомобиль Надырхана видели спустя 30 минут после убийства Мутаева у ипподрома.

Ранее знакомая подозреваемого в комментарии NEWS.ru описала его как хорошего и приветливого человека. Она заявила, что ей трудно представить, что мужчина пошел на преступление после словесного конфликта.

Боец смешанного стиля (ММА) Магомедрасул Мутаев, выступавший в промоушене Fight Nights, был убит из огнестрельного оружия возле жилого дома. 21-летний спортсмен скончался от полученных ран в карете скорой помощи.