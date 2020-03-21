В японской Осаке завершился традиционный весенний турнир по профессиональному сумо. Его украшением и кульминацией стала воскресная схватка двух йокодзун. Проведение турнира потребовало от организаторов колоссальных усилий по изоляции их участников, постоянному контролю за здоровьем и вынудило не только отказаться от зрителей, но и видоизменить некоторые вековые традиции. NEWS.ru рассказывает, как консервативный мир древнего боевого искусства выживает в условиях пандемии.

Отменили всё, кроме сумо

Паника в Японии, связанная с распространением коронавируса, набрала обороты ещё в феврале. Из магазинов массово начали исчезать антисептики и туалетная бумага, а массовые мероприятия стремительно отменялись. Были закрыты на карантин школы, музеи и даже японский Диснейленд, прервался национальный футбольный чемпионат и другие соревнования, и только сумо продолжает жить в относительном спокойствии. Однако уже в начале марта Министерство образования уведомило подшефную Японскую ассоциацию сумо в том, что турнир может быть проведён только без зрителей, а его вообще лучше отменить.

Реальность угрозы шефы ассоциации восприняли серьёзно, но решили принять вызов, выполнив оба условия: обеспечить максимальную безопасность для здоровья борцов и при этом сохранить по максимуму традиционную атмосферу турнира. Все предварительные мероприятия и серии контрольных спаррингов и показательных выступлений дзюнгё прошли по плану в различных регионах Японии, и за две недели до начала турнира было принято окончательное решение.

Сам весенний турнир был показан по крупнейшему японскому телеканалу NHK и установил отличные рейтинги, однако всё равно оказался убыточным. Ассоциация была вынуждена вернуть зрителям деньги за билеты, из-за чего понесла убытки на сумму миллиард иен, то есть около $10 млн. Доходы же от телевидения составят только половину от этой суммы.

Rodrigo Reyes Marin/Global Look Press

Если бы заболел хоть один борец, турнир пришлось бы отменить

В условиях карантина в стране, где заболело свыше 1000 человек и более 30 умерло, проводить большое массовое мероприятие протяжённостью 15 дней — большой риск. Британцы так и не сумели завершить олимпийский квалификационный турнир по боксу. Японцы тоже столкнулись с условием: хоть один человек из мира сумо заболеет, турнир придётся остановить. Помимо нескольких сотен борцов, выступающих в шести дивизионах, к ним относятся тренеры-наставники ояката, судьи гёдзи, глашатаи йобидаси и парикмахеры токояма.

Борцам запрещено ездить на общественном транспорте, и от стен школ до арены их доставляют специально заказанные автомобили, расходы на которые школам возмещает ассоциация. Ежедневно им меряют температуру и следят за здоровьем. Если два дня подряд температура будет выше 37,5 градуса, борца снимут турнира. На протяжении всего нахождения на арене вплоть до начала схватки сумотори носят медицинские маски и минимизируют контакты друг с другом. Наконец перед выходом на дохё они обязательно обрабатывают руки антисептиком.

Rodrigo Reyes Marin/Global Look Press

Сила традиций

Изменению, но ни в коем случае не отмене пришлось подвергнуть ряд традиций. Известно, что церемония выхода на дохё занимает несколько минут и больше времени, чем сам поединок. Турниры сумо не прерывались даже на период Второй мировой войны, хотя в то время борцам пришлось отказаться от процедуры разбрасывания соли по дохё с целью изгнания злых духов. Вместо ставшего дефицитным в годы войны товара они разбрасывали песок. Турнир без зрителей также прошёл в последний раз в военное время, хотя летом 1945 года в зал допускали солдат — инвалидов войны.

Сейчас ограничения коснулись гигиены. Когда перед схваткой борцу подносят кувшин с водой, он не полощет ей рот в знак очищения, а лишь имитирует этот процесс. Вынужденные отступления от регламента с лихвой компенсировал спортивный накал борьбы и яркая интрига. Возрастные йокодзуны Хакухо и Какурю, в последнее время мучившиеся с травмами, подошли к турниру в отличной форме, а их традиционная финальная схватка стала кульминацией борьбы за Кубок императора. Более именитый монгол Хакухо вытеснил оппонента с дохё и в 44-й раз стал обладателем Кубка императора, в очередной раз побив свой собственный рекорд. Главная интрига его карьеры в том, успеет ли он дойти до заветной отметки 50 побед, прежде чем сострижёт самурайский пучок в знак окончательного ухода с дохё.

В мае очередное басё должен принять знаменитый токийский дворец спорта «Кокугикан», и пока в ассоциации нет сомнений, что он состоится по плану. Видя такую преданность спорту и дисциплину со стороны японцев, понимаешь, почему Олимпийские игры в Токио до сих пор официально не отменены, а букмекеры оставляют вероятность в 15 процентов на то, что они состоятся.