Яндиев высказался о драке с Харитоновым и обвинил его во лжи

https://static.news.ru/photo/daa78ee2-26e9-11eb-bf54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец ММА Адам Яндиев прокомментировал драку с известным тяжеловесом Сергеем Харитоновым, в которой он нанёс ему серьёзные травмы.

Завтра вы всё узнаете. Будет полное интервью, где от начала до конца про наши отношения с этим персонажем. Про тот конфликт, который между нами произошёл. Всё с фактами, с доказательствами. Завтра вы всё узнаете. Прошу вас, не пишите чушь и ересь со слов этого лжеца. Немного терпения, — сказал Яндиев на своей странице в Instagram.

Как писал NEWS.ru, вечером 13 ноября в Москве в ходе организованного Российским союзом боевых искусств турнира «Битва чемпионов» повздорили два известных бойца ММА. Ветеран UFC и М-1 из Ингушетии Адам Яндиев набросился с кулаками на легендарного тяжеловеса Сергея Харитонова. В результате нескольких нанесённых ударов он сломал ему нос, пока бойцов не растащила охрана.