Яндиев предупредил Харитонова, что с ним может произойти нехорошее

Бывший боец UFC Адам Яндиев обратился к бойцу Bellator Сергею Харитонову, которого он избил на прошлой неделе в ходе вспыхнувшего в «Лужниках» конфликта.
Тебе, Сергей, надо одуматься, полечить хотя бы немного свою голову и замолчать уже наконец. Ты уже очень далеко зашёл. Завтра может что-то нехорошее с тобой произойти. И чтобы меня не обвиняли, что я где-то виноват, что я где-то был причастен к этому. Прошу, если адекватные люди рядом с Сергеем есть, пусть ему это объяснят и донесут, — сказал Яндиев в интервью Youtube-каналу Podcast Golitsin Experience.
13 ноября Яндиев напал на Харитонова и неожиданно нанёс несколько ударов, в ходе которых сломал ему нос и орбитальную кость. Харитонов написал заявление в полицию.
Как писал NEWS.ru, спортивный врач Валентин Беляевский выразил сомнения в том, что бывший боец UFC Адам Яндиев применил кастет в драке с Сергеем Харитоновым.