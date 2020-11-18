Яндиев предупредил Харитонова, что с ним может произойти нехорошее

https://static.news.ru/photo/b3c8c450-2a20-11eb-9e5e-fa163e074e61_660.jpg Адам Яндиев Фото: adam_yandiev_boroda/instagram.com

Бывший боец UFC Адам Яндиев обратился к бойцу Bellator Сергею Харитонову, которого он избил на прошлой неделе в ходе вспыхнувшего в «Лужниках» конфликта.

Тебе, Сергей, надо одуматься, полечить хотя бы немного свою голову и замолчать уже наконец. Ты уже очень далеко зашёл. Завтра может что-то нехорошее с тобой произойти. И чтобы меня не обвиняли, что я где-то виноват, что я где-то был причастен к этому. Прошу, если адекватные люди рядом с Сергеем есть, пусть ему это объяснят и донесут, — сказал Яндиев в интервью Youtube-каналу Podcast Golitsin Experience.

13 ноября Яндиев напал на Харитонова и неожиданно нанёс несколько ударов, в ходе которых сломал ему нос и орбитальную кость. Харитонов написал заявление в полицию.

Как писал NEWS.ru, спортивный врач Валентин Беляевский выразил сомнения в том, что бывший боец UFC Адам Яндиев применил кастет в драке с Сергеем Харитоновым.