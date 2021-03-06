Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян попросил прощения у своих болельщиков за свой проигрыш. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Ранее Ян проиграл американцу ямайского происхождения Алджемейну Стерлингу ввиду дисквалификации за запрещённый удар коленом по находящемуся в партере сопернику. Противник отправился в нокдаун, но россиянин лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе.
Всем, кто искренне болел и переживал за меня — огромное спасибо! Кого подвёл — извините. Честно, допустил ошибку. Был сфокусирован на его руках. Ждал, когда он поднимет их с канваса, чтобы ударить! Недосмотрел, что Стерлинг одним коленом касается октагона, — оправдывается спортсмен.
Как ранее писал NEWS.ru, российский непобеждённый чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выразил уверенность, что ирландский боец смешанного стиля (ММА), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух категориях Конор Макгрегор никогда не сможет вернуться на пик своей формы. По его мнению, два пика у одного бойца быть не может.