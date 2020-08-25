Ян хочет провести первую защиту на разогреве у Хабиба

Соперник Петра Яна Алджемейн Стерлинг рассказал о предстоящем поединке с россиянином за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
Я работаю с железом, стараюсь набрать форму. Мне было бы предпочтительнее провести бой в октябре, но Пётр рассчитывает попасть на турнир Нурмагомедова и Гейтжи 24 октября, чтобы получить процент от PPV как чемпион. Он считает, что Хабиб хорошо продаст турнир и позволит ему сорвать куш, — сказал Стерлинг в своём подкасте.
Как писал NEWS.ru, обладатель поясов Bellator в лёгком и полулёгком весе бразилец Патрисиу Фрейре высказался о возможных объединительных боях с чемпионами UFC в своих весовых категориях Александром Волкановски и Хабибом Нурмагомедовым.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен