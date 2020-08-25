Ян хочет провести первую защиту на разогреве у Хабиба

Обладатель поясов Bellator в лёгком и полулёгком весе бразилец Патрисиу Фрейре высказался о возможных объединительных боях с чемпионами UFC в своих весовых категориях Александром Волкановски и Хабибом Нурмагомедовым.

Одержу победы в бою и с чемпионом UFC в полулёгком весе, и с чемпионом в лёгком весе. Дэйна Уайт, готов поставить на себя $1 млн, — написал Фрейре на своей...