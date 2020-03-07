https://static.news.ru/photo/b8e973bc-609a-11ea-b29e-fa163e074e61_660.jpg Мухаммадхуджа Якубов Фото: rccboxing/facebook.com

В Екатеринбурге завершился боксёрский турнир компании RCC Boxing Promotions. В главном бою вечера проживающий в Екатеринбурге таджикский боксёр Мухаммадхуджа Якубов (16-0, 9 КО) победил по очкам мексиканца Томаса Рохаса (51-19-1, 34 КО) и отстоял интернациональный титул по версии WBC.

39-летний мексиканский ветеран Рохас оказался крепким орешком и не только выдерживал все атаки Якубова, но и опасно отвечал, стараясь использовать своё преимущество в габаритах. В середине боя Якубов получил неприятное рассечение над правым глазом, но сохранил больше сил на концовку боя, где его преимущество стало уже очень заметным. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу таджикскому боксёру со счётом 119:110, 118:110 и 117:111.

В главном бою вечера сошлись два лучших российских боксёра во втором полусреднем весе. В упорном десятираундовом поединке непобеждённый Магомед Курбанов единогласным решением судей взял верх над Исмаилом Илиевым.

Как сообщал NEWS.ru, российский боксёр Евгений Тищенко победил техническим нокаутом в третьем раунде аргентинца Маркоса Антонио Аумаду и отстоял интерконтинентальный титул WBO в первом тяжёлом весе.