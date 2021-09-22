Ябуки сенсационно нокатировал Терадзи и стал чемпионом по версии WBC

В японском Киото прошёл вечер бокса, главным событием которого стал титульный поединок в первом легчайшем весе. Японец Масамити Ябуки (13-3, 12 КО) победил техническим нокаутом в десятом раунде соотечественника Кенсиро Терадзи (18-1, 10 КО) и завоевал титул чемпиона мира по версии WBC.

Претендент умело использовал преимущество в росте и старался держать чемпиона на дистанции. К концу первой четверти боя он вёл в счёте с небольшим преимущество, но Терадзи получил несколько гематом. К середине боя ему удалось взвинтить тем и немного выровнять ход противостояния и забрать пару раундов. Постепенно чемпион разбил лицо Ябуки и взял под контроль ход боя, но в десятом раунде тот неожиданно контратаковал и потряс соперника. Почувствовав близость победы Ябуки уже не отпустил чемпиона и добил до остановки рефери в десятом раунде.

Как сообщалось ранее, украинский боксёр-тяжеловес Александр Усик провёл открытую тренировку в Лондоне перед боем с британским чемпионом мира Энтони Джошуа.