«Я вам покажу»: Кадыров-младший готов дать реванш сопернику

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Адам Кадыров, сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, отреагировал на скандальный исход его поединка с Асланом Биттировым на международном турнире по боксу «Время Легенд 6: Специальная операция». Слова 13-летнего боксёра передаёт BBC Russian.

Я хотел присмотреться на первом и втором раунде, а на третьем атаковать, но они остановили. Я не доволен этим, — сказал Кадыров-младший.

Более того, спортсмен сообщил, что готов ещё раз выйти на ринг против соперника.

Кто сомневается — делайте ставки, я вам покажу, — добавил он.

19 апреля в Сети появилось видео боя Адама Кадырова, в котором его соперником выступил Аслан Баттиров из Кабардино-Балкарии. Во втором раунде на 50-й секунде рефери остановил бой и начал десятисекундный отсчёт, а затем секунданты выбросили белое полотенце. При этом Баттиров уверенно держался на ногах и в ходе боя именно он наносил большую часть ударов. Судья засчитал победу Кадырова-младшего техническим нокаутом и вручил тому пояс.

Ранее уже сообщалось, что сын главы Чечни готов провести бой-реванш. Это утверждал председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Более того, как считает парламентарий, не стоит сомневаться в решении арбитра — судьи единогласно отметили, что рефери того поединка поступил правильно, так как самое главное — здоровье детей.