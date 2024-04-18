«Я ему позвоню»: боец UFC пошутил про Путина Боец UFC Царукян пошутил, что позвонит Путину после победы над Оливейрой

Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press

Арман Царукян

Российский и армянский боец смешанного стиля (MMA) Арман Царукян в интервью YouTube-каналу Nina Drama пошутил, что позвонит президенту России Владимиру Путину после поединка с бразильцем Чарльзом Оливейрой. По словам спортсмена, глава государства является самым известным человеком в списке его контактов.

После боя с Чарльзом Оливейрой я ему позвоню. А ты хочешь поговорить с ним? — в шутку спросил Царукян собеседницу.

Царукян победил Оливейру на юбилейном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 300 в Парадайсе в США. Такой вердикт был вынесен раздельным решением судей. Российский спортсмен выступает в UFC с апреля 2019 года, на его счету 22 победы и три поражения.

Ранее российский боец смешанных единоборств, обладатель титула чемпиона Bellator Александр Шлеменко выразил уверенность, что ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор проиграет бой с Майклом Чендлером. По его мнению, поединок может окончиться досрочно нокаутом.

В то же время боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян прервал серию из трех поражений. Он одержал победу над Сонгом Ядонгом из Китая в ходе турнира UFC299, который состоялся в Майами. Поединок закончился единогласным решением судей.