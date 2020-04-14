Рестлерам разрешили проводить турниры во Флориде, несмотря на коронавирус

https://static.news.ru/photo/2810113e-7e45-11ea-82a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hindustan Times./www.imago-images.de/Global Look Press

Крупнейшему промоушену рестлинга World Wrestling Entertainment (WWE) власти штата Флорида разрешили проводить турниры, несмотря на пандемию коронавируса.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис добавил в список «социально значимых услуг» штата на время пандемии «работников профессионального спортивного и медийного производства с национальной аудиторией — включая спортсменов, артистов, съемочную группу и любые другие, необходимые для содействия им, — только если место закрыто для широкой публики», сообщает ESPN.

Мы считаем, что сейчас как никогда важно отвлечь людей от этих трудных времён. Мы производим контент на закрытых площадках, в которых присутствует только необходимый персонал, следуя соответствующим инструкциям и принимая дополнительные меры предосторожности для обеспечения здоровья и благополучия наших исполнителей и сотрудников, — говорится в заявлении WWE.

На следующей неделе промоушен планирует провести турнир WWE Raw без зрителей.

Ранее NEWS.ru писал, что анонсированный лигой RCC поединок между российским бойцом ММА Александром Шлеменко и американским средневесом Луисом Тейлором может пройти после снятия ограничений на проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных, связанных с распространением коронавируса.