https://static.news.ru/photo/937cf8b8-57af-11ea-a4b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matt West/imago sportfotodienst/Global Look Press

Всемирный боксёрский совет (WBC) приурочил проведение ежегодной конвенции в Санкт-Петербурге к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие пройдёт с 23 по 30 августа.

Мы хотим приурочить предстоящую конвенцию к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Важно напомнить о том, что именно эта страна помогла сохранить мир во всём мире, — говорится в заявлении организации.

В WBC уверены, что мероприятие пройдёт на высоком уровне, а также отметили красоту Санкт-Петербурга. В рамках конвенции пройдут медицинские, судейские, тренерские семинары, будут рассмотрены рейтинги и назначены обязательные претенденты на чемпионские пояса.

Ранее члены исполкома Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) приняли решение доверить РФ право проведения командного Кубка мира в 2020 году. Соревнования пройдут в октябре. Турнир будет приурочен к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и пройдёт в восьми российских городах. Финал Кубка состоится в Нижнем Новгороде, писал NEWS.ru.