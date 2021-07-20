Вызывавшего на бой Усика украинского борца уволили и отправили в армию

Украинский борец Богдан Грицай, известный вызовом на бой по правилам ММА бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе Александра Усика, рассказал, что его уволили с работы, лишили жилья и направили жить в армию. В случившемся спортсмен винит сторонников «русского мира» на своей странице в Facebook.

Кабинет министров вместе с Министерством образования сделали всё возможное, чтобы русский мир поселился в столице Украины. Сначала меня выселили из общежития, а потом вдобавок незаконно уволили. Другого от рейдеров и сторонников русского мира ожидать было нельзя, — написал Грицай.

Также спортсмен отметил, что после увольнения из колледжа ему пришла повестка из военкомата, после которой он прошёл медкомиссию и теперь имеет честь быть военнослужащим пограничных войск Украины.

Как сообщалось ранее, украинский борец вольного стиля Богдан Грицай вызвал на бой бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу среди профессионалов в первом тяжёлом весе Александра Усика.