https://static.news.ru/photo/70aadbd8-dea2-11e9-b575-fa163e074e61_660.jpg Фото: Борис Станчев

Болгарский боксёр Борис Станчев погиб в Албании во время боя, который он проводил по поддельным документам.

Как сообщает Mirror, спортсмен сам не провёл в ринге ранее ни одного боя, а в Албании принял участие в турнире по поддельным документам вместо своего родственника Исуса Величкова. В пятом раунде поединка против местного бойца Ардита Муржи боксёр потерял сознание из-за сердечного приступа. Врачи доставили его в больницу, но не смогли спасти жизнь.

Как сообщал News.ru, женская сборная России по боксу не примет участия в чемпионате мира, который пройдёт в Улан-Удэ.