Болгарский боксёр Борис Станчев погиб в Албании во время боя, который он проводил по поддельным документам.
Как сообщает Mirror, спортсмен сам не провёл в ринге ранее ни одного боя, а в Албании принял участие в турнире по поддельным документам вместо своего родственника Исуса Величкова. В пятом раунде поединка против местного бойца Ардита Муржи боксёр потерял сознание из-за сердечного приступа. Врачи доставили его в больницу, но не смогли спасти жизнь.
Как сообщал News.ru, женская сборная России по боксу не примет участия в чемпионате мира, который пройдёт в Улан-Удэ.