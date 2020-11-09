Высокий уровень: как прошёл турнир по спортивной борьбе Гран-при «Москва»

8 ноября во Дворце гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой в столице завершился международный турнир по спортивной борьбе Гран-при «Москва». Соревнования посвящены памяти первого президента Федерации спортивной борьбы России Ивана Ярыгина.

В турнире участвовали борцы из России, Азербайджана, Узбекистана, Бахрейна, Киргизии, Аргентины, Румынии, Северной Македонии и Турции. Российскую команду по вольной борьбе представили Муслим Садулаев, Асланбек Сотиев, Шамиль Шарипов, а команду по греко-римской борьбе возглавил чемпион мира и Европы Александр Чехиркин.

Впервые в программу турнира организаторы включили пляжную борьбу — для этого на арену завезли 70 тонн песка. Зрителям было разрешено наблюдать за ходом соревнований, но с соблюдением мер безопасности на фоне эпидемии коронавируса.

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отметил, что уровень борьбы был достаточно высоким.

О том, как прошли соревнования, — в фотогалерее NEWS.ru.

Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru