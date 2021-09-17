Вырубил одной левой: Царукян рвётся в десятку лучших легковесов мира

В Лас-Вегасе завершился очередной турнир UFC, в котором прошли два важных поединка в тяжёлом весе, россиянин Арман Царукян одержал четвёртую победу подряд и впервые выиграл в октагоне досрочно, а молдованин Ион Куцелаба одержал уверенную победу, но не смог добить соперника. Подводим главные итоги турнира.

Львиное сердце не прощается с мечтами о титуле

Яркий американский полутяж Энтони Смит в последнее время выполняет функции гейткипера полутяжёлого веса и экзаменует более молодых бойцов на подступах к первой десятке. Однако при этом сам соответствует высоким стандартам топового бойца и уверенно чувствует себя и в борьбе и в ударке. Казалось, что Спэнн должен был стать для него неудобным соперником, ведь он ещё более высокий и имеет большую длину рук. Однако смело идти в размен было большой ошибкой для Райана, который стал известен благодаря тому, что поставил финальную точку в карьере Антониу Рожериу Ногейры.

Смит дважды ронял соперника на настил жёсткими ударами, после чего пытался завершить поединок досрочно. Первая попытка провести рычаг локтя закончилась неудачей, но зато во второй раз он зафиксировал доминирующую позицию со спины и провёл удушающий приём. В интервью после боя Смит заявил, что с его титульными амбициями не покончено, несмотря на поражения от Александра Ракича и Гловера Тейшейры, и он готов новой победной серией завоевать очередной шанс.

Смит не устроит перед новой волной

После боя со Спэнном Смит пожелал провести реванш с Ракичем, однако Александр в числе целой группы молодых звёзд полутяжёлого дивизиона выстраивается в очередь за титулом Яна Блаховича. Вряд ли сейчас для австрийского серба есть смысл возвращаться назад и проводить бой с соперником, которого он уже проходил. С другой стороны, сохраняя свою нынешнюю роль, Смит может стать одним из ближайших испытаний для другой восходящей звезды Магомеда Анкалаева, в случае его успеха в бою со швейцарским турком Волканом Эздемиром, но в противостоянии с россиянином и другими молодыми оппонентами не будет уже фаворитом.

Молдавский Халк не смог добить Бурого Медведя

Ярким поединком запомнился выступивший в соглавном бою вечера молдаванин Ион Куцелаба, хоть и вновь не блеснул выносливостью, отдав концовку выигранного боя у американца Дэвина Кларка по прозвищу Бурый Медведь. Куцелаба жёстко срубил попаданием в висок соперника уже в первом раунде, но не смог завершить бой добиванием и увяз в его защите на земле. Во втором раунде молдованин жёстко бил кулаками и локтями из маунта, но его соперник выдержал и эту трёпку, а в третьем раунде когда силы у Молдавского Халка оказались на исходе бросился рубиться с ним и провёл выигрышную концовку при равном в целом раунде.

Ошибка Царукяна не стала фатальной

Российский легковес, занимающий 14-ю строчку в рейтинге UFC, Арман Царукян одержал четвёртую подряд победу в октагоне и при этом впервые победил досрочно также шедшего на победной серии американца Христоса Ягоса. Начало боя получилось для Армена обескураживающим. Он сократил дистанцию, прошёл сопернику в корпус, но вместо успешного тейкдауна уронил его на себя. На земле Царукянне дал нанести себе урон и быстро вернул бой в стойку, где начал перестреливать соперника. Сначала он проверил его челюсть на прочность левым боковым, а затем всё тем же ударом отправил в нокдаун и добил на земле.

Царукян подчеркнул, что стремился к досрочному завершению этого поединка, так как хочет закрепиться в десятке лучших легковесов UFC уже в следующем бою, который он хочет провести с австралийцем Дэном Хукером, прославившемся очень близким поединком против Дастина Порье. Царукян держит в голове и возможный реванш с Исламом Махачевым, который нанёс ему единственное поражение в октагоне в дебютном бою.

Когда нокаут гарантирован

Кореннастый американский средневес Хоакин Бакли почти всегда гарантирует яркое шоу в клетке. Все пять его боёв в октагоне завершались нокаутами, причём трижды в его исполнении, за что он получал специальные премии, а его удар ногой с разворота, вырубивший Импу Касанганая был признан лучшим нокаутом в прошлом году. В этот раз он нахватал немало ударов коленями навстречу от Антонио Аройо и пару раз был близок сам к тому, чтобы уйти в астрал, но в итоге в середине третьего раунда Бакли отправил соперника в нокаут в контратаке, переломив ход непростого боя.