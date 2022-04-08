«Вы меня обокрали, я выиграл»: Пётр Ян о поражении от Стерлинга

Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский боец смешанного стиля, обладатель временного пояса UFC Пётр Ян обвинил своего ближайшего соперника Алджемейна Стерлинга в провокации и попытке смешать бой с политикой. Американец ранее сфотографиловался с украинским флагом и опубликовал это в соцсетях. Слова Яна приводит The Mirror.

Смотрю я на его прошлые заявления, использование флагов, улыбочки, позирование с украинским флагом. Он пытался смешать наш бой с политикой. Да, думаю, он не хотел, чтобы я был здесь, в...