«Вы меня обокрали, я выиграл»: Пётр Ян о поражении от Стерлинга

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян высказался о поражении от американца Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 273. 28-летний уроженец Дудинки считает, что выиграл бой, а судьи лишили его победы. Видео-интервью Яна было опубликовано на YouTube-канале UFC Russia.
Я считаю, что выиграл этот бой. Вы меня обокрали. Я выиграл первый, второй, четвёртый и пятый раунды. Я хочу реванш, — сказал Ян.
Бой прошёл в США и завершился в пользу Стерлинга раздельным решением судей: 48:47, 47:48, 48:47. Таким образом, американец ямайского происхождения защитил титул чемпиона UFC.
Для Яна эта поражение стало третьим в карьере. До этого он одержал 16 побед в 19 поединках в ММА. Его соперник одержал 21 победу при трёх поражениях.