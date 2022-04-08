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«Вы меня обокрали, я выиграл»: Пётр Ян о поражении от Стерлинга

Пётр Ян считает, что выиграл у Стерлинга на UFC 273, несмотря на решение судей
10:03, 10 апреля 2022
«Вы меня обокрали, я выиграл»: Пётр Ян о поражении от Стерлинга Пётр Ян Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Российский боец смешанного стиля Пётр Ян высказался о поражении от американца Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 273. 28-летний уроженец Дудинки считает, что выиграл бой, а судьи лишили его победы. Видео-интервью Яна было опубликовано на YouTube-канале UFC Russia.

Я считаю, что выиграл этот бой. Вы меня обокрали. Я выиграл первый, второй, четвёртый и пятый раунды. Я хочу реванш, — сказал Ян.

Бой прошёл в США и завершился в пользу Стерлинга раздельным решением судей: 48:47, 47:48, 48:47. Таким образом, американец ямайского происхождения защитил титул чемпиона UFC.

Для Яна эта поражение стало третьим в карьере. До этого он одержал 16 побед в 19 поединках в ММА. Его соперник одержал 21 победу при трёх поражениях.

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