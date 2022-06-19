18 июня в столичном Lovely LOFT прошел экстремальный турнир «Кубок короля хардкора 2022», организованный Независимой федерацией реслинга.

Перед зрителями в спортивно-развлекательным шоу сошлись такие мастера и легенды отечественного реслинга, как Антон Дерябин, Иван «Локомотив» Марков, Владимир Кулаков и другие. Главным событием шоу стал многосторонний матч за звание короля хардкора.

Атмосферой с шоу делится NEWS.ru в фоторепортаже.

Антон Дерябин (в белом), Александр (с оголенным торсом)

Антон Дерябин (в белом), Александр (с оголенным торсом)

Зрители на Кубке короля хардкора 2022

Зрители на Кубке короля хардкора 2022

Кубок короля хардкора 2022

Кубок короля хардкора 2022

Антон Дерябин (в белом), Александр (с оголенным торсом)

Антон Дерябин (в белом), Александр (с оголенным торсом)

Зрители на Кубке короля хардкора 2022

Зрители на Кубке короля хардкора 2022

Антон Дерябин (в белом), Александр (с оголенным торсом)

Антон Дерябин (в белом), Александр (с оголенным торсом)

Антон Дерябин (в белом), Александр (с оголенным торсом)

Антон Дерябин (в белом), Александр (с оголенным торсом)

Кубок короля хардкора 2022

Кубок короля хардкора 2022

Антон Дерябин (в белом) и Валерий Вайнер

Антон Дерябин (в белом) и Валерий Вайнер

Антон Дерябин (в белом), Александр

Антон Дерябин (в белом), Александр

Зрители на Кубке короля хардкора 2022

Зрители на Кубке короля хардкора 2022

Антон Дерябин (в белом), Александр

Антон Дерябин (в белом), Александр

Антон Дерябин (в белом), Александр

Антон Дерябин (в белом), Александр

Антон Дерябин (в белом), Александр

Антон Дерябин (в белом), Александр

Антон Дерябин (в белом), Александр

Антон Дерябин (в белом), Александр

Зрители на Кубке короля хардкора 2022

Зрители на Кубке короля хардкора 2022

Антон Дерябин (в белом), Александр (с оголенным торсом)

Антон Дерябин (в белом), Александр (с оголенным торсом)

Зрители на Кубке короля хардкора 2022

Зрители на Кубке короля хардкора 2022

Антон Дерябин (в белом) и Александр

Антон Дерябин (в белом) и Александр

Экстремальный турнир «Кубок короля хардкора 2022»

Экстремальный турнир «Кубок короля хардкора 2022»

Антон Дерябин (в белом), Александр (с оголенным торсом)

Антон Дерябин (в белом), Александр (с оголенным торсом)

Антон Дерябин (в белом), Александр (с оголенным торсом)

Антон Дерябин (в белом), Александр (с оголенным торсом)

Антон Дерябин (в белом), Александр (с оголенным торсом)

Антон Дерябин (в белом), Александр (с оголенным торсом)

Антон Дерябин (в белом), Александр (с оголенным торсом)

Антон Дерябин (в белом), Александр (с оголенным торсом)

Антон Дерябин (в белом), Александр (с оголенным торсом)

Антон Дерябин (в белом), Александр (с оголенным торсом)

Кубок короля хардкора 2022

Кубок короля хардкора 2022

Кубок короля хардкора 2022

Кубок короля хардкора 2022

Кубок короля хардкора 2022

Кубок короля хардкора 2022

Антон Дерябин

Антон Дерябин

Кубок короля хардкора 2022

Кубок короля хардкора 2022

Кубок короля хардкора 2022

Кубок короля хардкора 2022

Валерий Вайнер

Валерий Вайнер

Антон Дерябин

Антон Дерябин

Владимир Кулаков

Владимир Кулаков

Антон Дерябин

Антон Дерябин

Кубок короля хардкора 2022

Кубок короля хардкора 2022

Рамона

Рамона