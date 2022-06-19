Антон Дерябин (в белом), Александр (с оголенным торсом)
18 июня в столичном Lovely LOFT прошел экстремальный турнир «Кубок короля хардкора 2022», организованный Независимой федерацией реслинга.
Перед зрителями в спортивно-развлекательным шоу сошлись такие мастера и легенды отечественного реслинга, как Антон Дерябин, Иван «Локомотив» Марков, Владимир Кулаков и другие. Главным событием шоу стал многосторонний матч за звание короля хардкора.
Атмосферой с шоу делится NEWS.ru в фоторепортаже.
Антон Дерябин (в белом), Александр (с оголенным торсом)
Антон Дерябин (в белом), Александр (с оголенным торсом)
Зрители на Кубке короля хардкора 2022
Зрители на Кубке короля хардкора 2022
Кубок короля хардкора 2022
Кубок короля хардкора 2022
Антон Дерябин (в белом), Александр (с оголенным торсом)
Антон Дерябин (в белом), Александр (с оголенным торсом)
Зрители на Кубке короля хардкора 2022
Зрители на Кубке короля хардкора 2022
Антон Дерябин (в белом), Александр (с оголенным торсом)
Антон Дерябин (в белом), Александр (с оголенным торсом)
Антон Дерябин (в белом), Александр (с оголенным торсом)
Антон Дерябин (в белом), Александр (с оголенным торсом)
Кубок короля хардкора 2022
Кубок короля хардкора 2022
Антон Дерябин (в белом) и Валерий Вайнер
Антон Дерябин (в белом) и Валерий Вайнер
Антон Дерябин (в белом), Александр
Антон Дерябин (в белом), Александр
Зрители на Кубке короля хардкора 2022
Зрители на Кубке короля хардкора 2022
Антон Дерябин (в белом), Александр
Антон Дерябин (в белом), Александр
Антон Дерябин (в белом), Александр
Антон Дерябин (в белом), Александр
Антон Дерябин (в белом), Александр
Антон Дерябин (в белом), Александр
Антон Дерябин (в белом), Александр
Антон Дерябин (в белом), Александр
Зрители на Кубке короля хардкора 2022
Зрители на Кубке короля хардкора 2022
Антон Дерябин (в белом), Александр (с оголенным торсом)
Антон Дерябин (в белом), Александр (с оголенным торсом)
Зрители на Кубке короля хардкора 2022
Зрители на Кубке короля хардкора 2022
Антон Дерябин (в белом) и Александр
Антон Дерябин (в белом) и Александр
Экстремальный турнир «Кубок короля хардкора 2022»
Экстремальный турнир «Кубок короля хардкора 2022»
Антон Дерябин (в белом), Александр (с оголенным торсом)
Антон Дерябин (в белом), Александр (с оголенным торсом)
Антон Дерябин (в белом), Александр (с оголенным торсом)
Антон Дерябин (в белом), Александр (с оголенным торсом)
Антон Дерябин (в белом), Александр (с оголенным торсом)
Антон Дерябин (в белом), Александр (с оголенным торсом)
Антон Дерябин (в белом), Александр (с оголенным торсом)
Антон Дерябин (в белом), Александр (с оголенным торсом)
Антон Дерябин (в белом), Александр (с оголенным торсом)
Антон Дерябин (в белом), Александр (с оголенным торсом)