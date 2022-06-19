Все-таки становятся: в Москве определился король хардкора по реслингу

Антон Дерябин (в белом), Александр (с оголенным торсом)

18 июня в столичном Lovely LOFT прошел экстремальный турнир «Кубок короля хардкора 2022», организованный Независимой федерацией реслинга.

Перед зрителями в спортивно-развлекательным шоу сошлись такие мастера и легенды отечественного реслинга, как Антон Дерябин, Иван «Локомотив» Марков, Владимир Кулаков и другие. Главным событием шоу стал многосторонний матч за звание короля хардкора.

Атмосферой с шоу делится NEWS.ru в фоторепортаже.