Вечер бокса в Красноярске обернулся крахом для двух известных российских боксёров. 40-летний Денис Лебедев вчистую уступил времени и своему сопернику южноафриканцу Табисо Мчуну, а Дмитрий Кудряшов хоть и победил скромного чеха Вацлава Пейсара с помощью судей, но выглядел по ходу боя удручающе.

Пиррова победа Кудряшова

Турнир промоутерской компании «Патриот», организованный в красноярском дворце спорта имени Ивана Ярыгина, стал самым крупным боксёрским событием последних лет в этом городе и явил местной публике двух популярных российских тяжеловесов. Денис Лебедев возвращался в ринг после недолгой отставки в бою за пояс WBC Silver c южноафриканцем Табисо Мчуну. Гораздо большее беспокойство перед боем было именно за него, так как Денису исполнилось 40 лет, он год не боксировал, а с соперниками такого уровня не встречался три года.

Потерпевший этим летом поражение в бою за тот же титул WBC Silver от конголезца Илунги Макабу, некогда подававший большие надежды Дмитрий Кудряшов должен был, по замыслу матчмейкеров, легко разобраться с чешским гастролёром Вацлавом Пейсаром, которому не привыкать приезжать в Россию «на убой» к местным звёздам. Однако в этот раз жертва решила поднять резака на рога, и уже в первых двух раундах чех насовал столько жёстких ударов с короткой дистанции, что лицо Кудряшова оказалось залито кровью. Постепенно Дмитрий пришёл в себя и в конце четвёртого раунда коротким правым боковым отправил Пейсара в серьёзный нокдаун.

Хоть гонг и спас чеха, к перелому это не привело. Кудряшов продолжал действовать пассивно, застаиваться на ногах и пропускать удары пачками. Он сумел забрать лишь последние два раунда и то потому, что соперник повредил руку. При всей симпатии россиянину можно было отдать третий, четвёртый и последние два раунда, что даже с учётом нокдауна недостаточно для победы, однако один из судей поставил удивительный счёт 97:92 в пользу Кудряшова, другой — такие же очки в пользу Пейсара, а третий отдал предпочтение россиянину с минимальным перевесом. Конечно, судьи не дали испортить рекорд Кудряшову ещё больше, но то, что он не смог уверенно одолеть такого соперника, лишь подтвердило опасения, что его карьера идёт к закату.

Денис Лебедев Илья Наймушин/РИА Новости

Против джеба Лебедев приёма не нашёл

Поединок двух левшей начался с дуэли джебов, где Мчуну неплохо попадал вразрез, но Лебедев не форсировал ход событий. В конце первого раунда россиянин пропустил неприятный левый кросс. Во втором раунде у Дениса получалось сократить дистанцию за счёт сдвоенного джеба, но при этом он продолжил пропускать в ответ. Россиянину было сложно подстроиться к неудобному сопернику и успеть за его стремительными выпадами. В третьем раунде они столкнулись головами, из-за чего Мчуну получил рассечение. Рефери снял за это балл с Лебедева, после чего он стал действовать раскованнее и чаще доставать соперника, но это было лишь разовым всплеском.

К середине боя темп снизился, что вроде было на руку Денису. В жёстких разменах на ближней дистанции Лебедев даже имел небольшое преимущество, но Мчуну продолжил доставать его джебом, отчего лицо россиянина тоже заливалось кровью. Мчуну же атаки соперника смягчал защитой корпусом. В начале седьмого раунда Лебедев пропустил жёсткую двойку, от которой его болтануло. Мчуну опережал россиянина, которому оставалось надеяться на нехватку выносливости у африканца в концовке. На счастье Дениса, у Мчуну в придачу к скорости не оказалось динамита в руках.

Но и в девятом раунде южноафриканец сохранял достаточно резкости, чтобы встречать россиянина джебом. Лебедев действовал активнее, но не мог чисто попасть жёстким ударом. Он уже успел прочитать соперника, понять его стиль, но былой скорости не хватало, чтобы противостоять ему. Мчуну без труда сокращал дистанцию и останавливал атаки Лебедева в клинче. В чемпионских раундах Денис был вынужден идти ва-банк и даже пару раз достал африканца в концовке 11-го раунда. В заключительной трёхминутке Мчуну уже явно работал вторым номером, но при этом был точнее в контратаках. Лебедев честно попытался устроить штурм на последней минуте, но без особого успеха. Рассчитывать он мог только на явную благосклонность судей, как в бою Кудряшова, однако международная бригада судей отдала победу Мчуну с явным преимуществом.

Илья Наймушин/РИА Новости

Дилемма Лебедева

К сожалению, первый за три года бой с серьёзным соперником показал нынешний уровень Дениса Лебедева. Некогда лучший боксёр первого тяжёлого веса оказался медленным и прямолинейным бойцом, который за 12 раундов ничего не смог сделать с более молодым и быстрым соперником средней руки. Это значит, что эпоха Лебедева близка к завершению. 40 лет — критический возраст для любого спортсмена, и тот же Александр Поветкин в последних боях был тенью самого себя. В случае с Лебедевым, который давно не боксировал на высоком уровне, «следы ржавчины» оказались ещё более заметны. Фактически он проиграл без шансов.

Хорошо ещё, что на месте Мчуну не оказался обладающий нокаутирующим ударом Илунга Макабу, иначе отец троих симпатичных дочерей мог покинуть ринг только с посторонней помощью. Теперь у Дениса два варианта: повесить перчатки прямо сейчас и признать, что игра в догонялки с возрастом проиграна, либо провести яркий прощальный бой в России, на который с удовольствием пришли бы все его поклонники. В качестве соперника можно выбрать какого-нибудь именитого ветерана. К примеру, реванш с Марко Хуком, который тоже недавно вышел в тираж, мог бы стать замечательным финалом карьеры настоящего бойца с чемпионским характером, который у Лебедева возраст не отнимет.