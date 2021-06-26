Волков проиграл Гану в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе

Российский тяжеловес Александр Волков (33-9) проиграл по очкам французу Сирилу Гану (9-0) в главном бою вечера на турнире UFC в Лас-Вегасе.

Соперники начали поединок с обмена ударами ногами по разным этажам. Оба уверенно двигались и не отдавали друг другу инициативу, но по количеству ударов Волков своего оппонента превосходил. Во втором раунде француз уже освоился в октагоне и стал навязывать россиянину свой ход боя, действуя намного более раскрепощённо и быстро. Французу временами удавалось сокращать дистанцию и пробивать комбинации руками, а Александр частенько застаивался и окончательно отдал центр октагона. Стремительные комбинации француза всё чаще потрясали российского бойца, а в поединке наметился перелом.

Перед чемпионскими раундами в углу Александра попросили действовать более раскованно. Он пытался перехватить инициативу, но француз был быстрее и атаковал серийнее. Менять план на бой и активнее использовать борьбу Волков не стал, хотя и попытки Гана перевести бой в партер не увенчались успехом. Но француз и в стойке чувствовал себя хорошо, попадая из разнообразных позиций и лучше используя джеб. В решающей пятиминутке Волков не смог изменить ход боя и попытаться закончить поединок досрочно, отдав решение в руки судей, которые признали победителем Гана со счётом 50:45 (двое) и 49:46.

В соглавном бою вечера канадский тяжеловес Тэннер Бозер победил нокаутом во втором раунде гаитянина Овинса Сен-Прё.

Как стало известно ранее, российский боец легчайшего веса Тимур Валиев победил решением большинства судей бразильца Раони Барселоса на турнире UFC в Лас-Вегасе.