Волков одержал победу над Тыбурой на UFC 267

Российский боец Александр Волков победил польского спортсмена Марчина Тыбуру на турнире UFC 267.

Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Александру Волкову — 30:27, 30:27, 29:28.

Для Волкова эта победа стала 34-й в 43 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Марчин Тыбура потерпел седьмое поражение в 29 боях и первое с сентября 2019 года. До боя с Волковым он был на серии из четырёх побед подряд.

Ранее на том же турнире Хамзат Чимаев победил китайца Ли Джинлианга, Магомед Анкалаев победил швейцарца Волкана Оздемира единогласным решением судей. Турнир проходит в субботу на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

29 октября Чимаева уличили в жульничестве на взвешивании перед UFC 267.