https://static.news.ru/photo/824de94e-6551-11ea-ae1e-fa163e074e61_660.jpg Нико Али Уолш Фото: nicoaliwalsh/instagram.com

Спортсмен Нико Али Уолш, приходящийся внуком легендарному боксёру Мухаммеду Али, заявил, что болеет за российского бойца Хабиба Нурмагомедова и поставит на него в поединке с американцем Тони Фергюсоном.

Уолш признался, что давно следит за смешанными единоборствами и отдельно — за россиянином, сообщает KP.RU.

Мне нравится Тони Фергюсон, но делаю ставку на Хабиба, поскольку мы уже давно болеем за него. При этом оба отличные бойцы, — отметил Уолш в преддверии боя 19 апреля.

Потомок Мухаммеда Али заявил, что надеется на повторную схватку между Нурмагомедовым и Кононом Макгрегором в 2020 году и пока не может предсказать её вероятный исход.

Как писал NEWS.ru, бой между российским чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором может состояться осенью. Возможный поединок анонсировал президент UFC Дэйна Уайт, по словам которого, Макгрегор уже заявил о готовности к бою.