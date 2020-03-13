Спортсмен Нико Али Уолш, приходящийся внуком легендарному боксёру Мухаммеду Али, заявил, что болеет за российского бойца Хабиба Нурмагомедова и поставит на него в поединке с американцем Тони Фергюсоном.
Уолш признался, что давно следит за смешанными единоборствами и отдельно — за россиянином,
Мне нравится Тони Фергюсон, но делаю ставку на Хабиба, поскольку мы уже давно болеем за него. При этом оба отличные бойцы, — отметил Уолш в преддверии боя 19 апреля.
Потомок Мухаммеда Али заявил, что надеется на повторную схватку между Нурмагомедовым и Кононом Макгрегором в 2020 году и пока не может предсказать её вероятный исход.
Как писал NEWS.ru, бой между российским чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором может состояться осенью. Возможный поединок анонсировал президент UFC Дэйна Уайт, по словам которого, Макгрегор уже заявил о готовности к бою.
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