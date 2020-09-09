Владимир Минеев выиграл у Даурена Ермекова главный бой турнира в Москве

https://static.news.ru/photo/71719138-f2ec-11ea-b982-fa163e074e61_660.jpg Владимир Минеев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве завершился турнир Fight Nights Global и Gorilla Fighting Championship памяти Абдулманапа Нурмагомедова. В главном бою вечера известный российский средневес Владимир Минеев (14-1-1) победил казахстанского соперника Даурена Ермекова (14-7-0) в весовой категории до 83,9 кг.

Минеев с первого раунда захватил инициативу и расстреливал соперника комбинациями ударов в стойке. Ближе к концу казахстанец поскользнулся, но волжанин позволил тому подняться, решив не использовать ситуацию. Во втором раунде Минеев продолжал доминировать, опустив соперника на колени за 25 секунд до остановки. Третий раунд стал для Ермекова последним — казахстанец сдался.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в соглавном бою этого турнира брат Хабиба, Усман Нурмагомедов (11-0-0), досрочно победил Святослава Шабанова (17-8-1) техническим нокаутом в весовой категории до 70,3 кг.