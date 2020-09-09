Владимир Минеев посвятил победу тренерам

https://static.news.ru/photo/b41faf64-f2f7-11ea-9c0c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Минеев (справа) Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпион в средней весовой категории Владимир Минеев прокомментировал победу над казахстанским бойцом Дауреном Ермековым в рамках турнира Fight Nights Global и Gorilla Fighting Championship памяти Абдулманапа Нурмагомедова.

На самом деле эмоции смешанные. Я долго шёл к этой победе, благодарен всем, кто был на протяжении всего пути рядом со мной. Мой пояс — это противостояние двух лиг, и я посвящаю эту победу в лице Абдулманапа всем тренерам, которые оказались рядом, — сказал Минеев после чемпионского поединка.

По его словам, он проделал долгий путь к этой победе. Позади была тяжёлая подготовка, оттого он проявил столько эмоций после боя.

Я старался сдерживать эмоции, мы должны были с Дауреном встретиться весной, но коронавирус всё испортил, — добавил он.

Спортсмен также отметил, что рассматривает другие иностранные лиги и не собирается заключать новые контракты с российскими промоушенами.

Нет, не стану заключать [контракты с российскими кампаниями], потому что я хочу попробовать свои силы за рубежом. Но отмечу, что в России сильнейшие бойцы — я, Исмаилов и Шлеменко, если мы говорим о людях, которые дерутся в России, — подчеркнул боец.

Кроме того, Минеев отреагировал на приезд Магомеда Исмаилова, с которым он хочет провести реванш.

Я напомнил Исмаилову, что есть незаконченное дело. Но у меня нет необходимости приезжать к нему на крайний бой. От других промоушенов не звучало предложений, которые меня бы устроили, поэтому рассматриваем Fight Nights. Гаджиев говорил о 20 миллионах за бой? Значит, будем ещё обсуждать. Я не буду настаивать, чтобы Мага перед поединком сдавал проверку на допинг-контроль. Всем и так понятно, что его высыпания на спине не потому, что он рубашку не меняет, — утверждает спортсмен.

По его словам, он готов к встрече с Исмаиловым на 150%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве завершился турнир Fight Nights Global и Gorilla Fighting Championship памяти Абдулманапа Нурмагомедова. В главном бою вечера известный российский средневес Владимир Минеев (14-1-1) победил казахстанского соперника Даурена Ермекова (14-7-0) в весовой категории до 83,9 кг.