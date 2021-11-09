Виталий Кличко объяснил, почему бокс и политика похожи между собой
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
20:43, 09 ноября 2021
Виталий КличкоФото: Andre Germar via www.imago-image/www.imago-images.de/Global Look Press
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Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе сравнил бокс с политикой. Он считает, что этот вид спорта больше всех похож на повседневную жизнь человека. Своими мыслями политик поделился в интервью на YouTube-канале Дмитрия Гордона.
Бокс — один из самых жёстких видов спорта, но это вид спорта, который больше всего похож на политику, на жизнь. Очень много ударов наносит жизнь. Бывают удары настолько сильными, что ты думаешь, что больше не оклемаешься никогда, но затем ты встаёшь и идёшь дальше. В боксе нужна концентрация, сила воли, духа. Многие думают, что мышцы всё решают, но это не так. В боксе всё как в жизни. Правда, есть небольшая разница. В профессиональном боксе только 12 раундов, а в жизни их намного больше, — сказал Кличко.
Ранее экс-боксёр сравнил себя и брата Владимира с соотечественником Александром Усиком, который стал чемпионом мира в тяжёлом весе.