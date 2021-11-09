Виталий Кличко объяснил, почему бокс и политика похожи между собой

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Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе сравнил себя и брата Владимира с соотечественником Александром Усиком, который стал чемпионом мира в тяжёлом весе. Своими мыслями политик поделился в интервью на YouTube-канале Дмитрия Гордона.

Украинский журналист спросил у Виталия Кличко, кто, по его мнению, является лучшим боксёром. Все три боксёра разные по манере, по тактике. Считаю, что этот вопрос некорректный. Ответ на этот вопрос...