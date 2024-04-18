Вице президент лиги ACA поделился ожиданиями от боя Макгрегор — Чендлер Асланбек Бадаев: даже сам Макргегор не знает, каким он будет в бою с Чендлером

Ни один человек не может предугадать кондиции ирландца Конора Макгрегора в поединке с Майклом Чендлером, заявил NEWS.ru вице-президент АСА Асланбек Бадаев. Бой Макгрегора с Чендлером пройдет 30 июня в Лас-Вегасе на турнире UFC 303.

Понятия не имею, каким вернется Макгрегор. Никто не понимает. Да и сам Конор не понимает, на что он сейчас способен. После такой тяжелейшей травмы, после долгого простоя. Да, он соскучился, хочет драться, но эта ржавчина даст о себе знать. Конор и так не обладает сверхкачествами в плане выносливости, а тут довольно темповой соперник, который сразу принимается за работу. Тяжелый бой. Но я считаю, что Конор может попасть и может уронить, — сказал Бадаев.

Он также сделал прогноз на бой. По мнению Бадаева, либо Макгрегор победит в первом раунде, либо бой затянется и победу одержит Чендлер.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. В активе 35-летнего ирландца 22 победы (19 — нокаутом) и шесть поражений. Он не выступал с июля 2021 года, когда получил перелом ноги в бою с Дастином Порье.

Чендлер — бывший чемпион Bellator. 37-летний американец одержал 23 победы и восемь боев проиграл.