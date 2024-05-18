Вице-президент АСА поделился ожиданиями от боя Минеев — Исмаилов Вице-президент АСА: у Исмаилова неплохие шансы в поединке с Минеевым

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Магомед Исмаилов

У Магомеда Исмаилова есть шансы в боксерском поединке с Владимиром Минеевым, заявил в комментарии NEWS.ru вице-президент АСА Асланбек Бадаев. Бой Минеева и Исмаилова пройдет 20 июля в Москве. Он добавил, что не ожидает нокаута, и предполагает, что бой пройдет всю дистанцию.

Считаю, что стиль Магомеда станет проблемой для Владимира. Исмаилов — подвижный, резкий и взрывной, он не стоит на месте, проводит какие-то финты. Понятно, что школа лучше у Владимира, он в ударных видах единоборств выступал давно. Но сейчас опять же придется без ног на одних руках. И соперник может быть неуловимым. Еще многое будет зависеть от состояния — кто устанет, а кто — нет. Если учитывать, что с кардио все будет нормально, я вижу неплохие шансы у Исмаилова в этом поединке, — сказал Бадаев.

Минеев — бывший чемпион AMC Fight Nights. В январе 2023 года сообщалось, что он отправился в зону СВО. Минеев и Исмаилов уже провели между собой два боя: в октябре 2021 года Владимир победил Магомеда, а в октябре 2018-го была зафиксирована ничья.

В общей сложности в активе Минеева 16 побед в ММА, одно поражение и одна ничья. На счету Исмаилова 18 побед, три поражения и одна ничья.