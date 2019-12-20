Российский боец Дмитрий Смоляков, выступавший в Ultimate Fighting Championship, хочет провести поединок с нападающим казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Михаилом Фисенко летом 2020 года.
Смоляков в интервью сказал, что хоккеисты и футболисты получают неоправданно высокие зарплаты и тратят все деньги на наркотики. Фисенко в своём Instagram ответил несогласием с этим утверждением, а также отметил, что готов к бою со Смоляковым после завершения своей карьеры.
Я ему предлагаю зарубиться в межсезонье, можем это проделать. Миша, зачем эти приставки «после карьеры»? Это звучит как отмазка, чтобы все потом забыли про его слова, — цитирует Смолякова Sport24.
Боец также отметил, что у него нет такого предвзятого отношения к хоккеистам, как к футболистам.