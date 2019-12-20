Дмитрий Смоляков Дмитрий Смоляков Фото: fightnights/instagram.com

Российский боец Дмитрий Смоляков, выступавший в Ultimate Fighting Championship, хочет провести поединок с нападающим казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Михаилом Фисенко летом 2020 года.

Смоляков в интервью сказал, что хоккеисты и футболисты получают неоправданно высокие зарплаты и тратят все деньги на наркотики. Фисенко в своём Instagram ответил несогласием с этим утверждением, а также отметил, что готов к бою со Смоляковым после завершения своей карьеры.

Я ему предлагаю зарубиться в межсезонье, можем это проделать. Миша, зачем эти приставки «после карьеры»? Это звучит как отмазка, чтобы все потом забыли про его слова, — цитирует Смолякова Sport24.

Боец также отметил, что у него нет такого предвзятого отношения к хоккеистам, как к футболистам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Дмитрий Смоляков @all_is_good_dima дал интервью сказав, что хоккеисты и футболисты спускают свои зарплаты на наркотики ,мало проявляют характер и затронул тему возможного боя. ) Не буду говорить за футболистов , но обязательно позову Дмитрия на одну из наших игр @hcakbars , чтобы он своими глазами увидел , что мы бьемся на льду так же как и бойцы в клетке и без характера никуда. P.S. По поводу возможного боя , готов рассмотреть после карьеры. Заднюю не дам) @kamilgadzhiev

Публикация от Misha Fisenko (@mishafis)

Ранее NEWS.ru писал, что Смоляков отказался выходить на бой с камерунцем Кристианом Вуапи из-за его крайне отрицательного рекорда.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях