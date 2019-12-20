https://static.news.ru/photo/3b818d1c-23f8-11ea-8cc2-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Смоляков Фото: fightnights/instagram.com

Российский боец Дмитрий Смоляков, выступавший в Ultimate Fighting Championship, хочет провести поединок с нападающим казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Михаилом Фисенко летом 2020 года.

Смоляков в интервью сказал, что хоккеисты и футболисты получают неоправданно высокие зарплаты и тратят все деньги на наркотики. Фисенко в своём Instagram ответил несогласием с этим утверждением, а также отметил, что готов к бою со Смоляковым после завершения своей карьеры.

Я ему предлагаю зарубиться в межсезонье, можем это проделать. Миша, зачем эти приставки «после карьеры»? Это звучит как отмазка, чтобы все потом забыли про его слова, — цитирует Смолякова Sport24.

Боец также отметил, что у него нет такого предвзятого отношения к хоккеистам, как к футболистам.

Ранее NEWS.ru писал, что Смоляков отказался выходить на бой с камерунцем Кристианом Вуапи из-за его крайне отрицательного рекорда.