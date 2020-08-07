Ветеран UFC оценил шансы Ахмедова в бою с Уайдманом

https://static.news.ru/photo/cc7917cc-d8c5-11ea-b608-fa163e074e61_660.jpg Рашид Магомедов Фото: rashidmagomedov_mma/instagram.com

Бывший боец UFC Рашид Магомедов оценил шансы своего дагестанского земляка Омари Ахмедова в предстоящем 8 августа бою с Крисом Уайдманом и перспективы стать чемпионом UFC в среднем весе.

Мне будет интересно посмотреть бой Омари Ахмедова с бывшим чемпионом UFC Крисом Уайдманом. Желаю ему удачи. Если он подерётся умно, не сломя голову, то тоже может дойти до боя за титул чемпиона UFC. Перспективных ребят у нас много, но им нужны терпение и сила воли, чтобы дойти до самой вершины, — рассказал Магомедов NEWS.ru.

Также боец отметил, что Хабиб Нурмагомедов должен справиться с потерей отца и сделал логичный выбор, решив готовиться к бою с Джастином Гейтжи в России.

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