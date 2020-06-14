Ветеран UFC Магомедов подписал контракт с АСА

https://static.news.ru/photo/fcc709f6-aef0-11ea-ad9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/rashidmagomedov_mma

Российская лига смешанных единоборств Absoute Championship Akhmat подписала контракт с Рашидом Магомедовым, выступавшим в заокеанских промоушенах UFC и PFL.

Как сообщает пресс-служба организации, 36-летний боец заключил долгосрочное соглашение и будет выступать в лёгком дивизионе. Магомедов был чемпионом M-1 Challenge, после чего продолжил карьеру в UFC, где выиграл пять из шести поединков. В 2018 году он стал финалистом первого сезона лиги PFL, а в 2019 году дошёл до полуфинала.

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