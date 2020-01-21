https://static.news.ru/photo/cb9102ea-3c83-11ea-9755-fa163e074e61_660.jpg Магомед Бибулатов Фото: akhmat_mma/instagram.com

Бывший боец UFC из Чеченской республики, выступающий в наилегчайшем весе Магомед Бибулатов проведёт бой в лиге Absolute Championship Akhmat на турнире в Москве 3 апреля, главным событием которого станет поединок Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.

Как сообщает пресс-служба лиги ACA, соперником россиянина станет бразилец Родриго Пайя, являющийся одноклубником и учеником легендарных братьев Ногейра. В лиге ACA бразилец одержал четыре победы подряд и в случае победы над Бибулатовым может стать претендентом на титул.

Как писал NEWS.ru, российский боксёр Сергей Воробьёв проведёт бой за титул WBO International с Кареном Чахаджаняном в рамках Всероссийского боксёрского форума в Калининграде.