Ветеран UFC Бибулатов оспорит титул АСА у бразильца Жубилеу

https://static.news.ru/photo/cb5af7d0-6faa-11eb-88e6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

26 марта в соглавном бою на турнире лиги Absolute Championship Akhmat (ACA) в Санкт-Петербурге бывший боец UFC, россиянин из Чечни Магомед Бибулатов оспорит чемпионский титул в легчайшем весе, который принадлежит бразильцу Даниэлю де Алмейде по прозвищу Жубилеу.

Как сообщает пресс-служба лиги, бой пройдёт на «Сибур Арене» в присутствии зрителей. Для бразильца это будет вторая защита чемпионского титула, который он завоевал в прошлом году. В первой защите он нокаутировал россиянина Абдул-Рахмана Дудаева. Бибулатов на том же турнире также отметился яркой победой, которая победила в премии «Нокаут года» 2020.

В главном бою турнира бразилец Фелипе Фроес оспорит титул чемпиона в полулёгком весе Магомедрасулом Хасбулаевым.

Как писал NEWS.ru, в главном бою вечера на турнире UFC 258 в Лас-Вегасе нигериец Камару Усман победил техническим нокаутом в третьем раунде бразильца Гилберта Бёрнса и отстоял титул чемпиона UFC в полусреднем весе.