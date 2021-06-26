Ветеран UFC Алвес стал чемпионом BKFC в кулачных боях

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В Атланте (США) завершился вечер бокса, в главном бою которого непобеждённый американец Джервонта Дэвис (25-0, 24 КО) победил техническим нокаутом в 11-м раунде соотечественника Марио Барриоса (26-1, 17 КО) и стал чемпионом мира по версии WBA в первом полусреднем весе.

Действующий чемпион Барриос лишь в первых раундах оказывал достойное сопротивление Дэвису, одному из ярчайших молодых боксёров. Серьёзные проблемы у него начались в восьмом раунде, когда он перенёс два серьёзных нокдауна...