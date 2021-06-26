Ветеран UFC Алвес стал чемпионом BKFC в кулачных боях
Александр Круглов
Александр Круглов
08:14, 27 июня 2021
Тьяго Алвес Фото: thiagoalvesatt/instagram.com
В Майами на турнире по боксу на голых кулаках BKFC 18 бразильский ветеран UFC Тьяго Алвес победил техническим нокаутом в третьем раунде Улиссеса Диаса и стал чемпионом организации в среднем весе.
Жёсткий размен ударами в первом раунде привёл Алвеса к сильному рассечению. Ветеран UFC остерегался ударной мощи своего соперника, предпочитая действовать на контратаках. К середине второго раунда лица бойцов уже были залиты кровью, а Диас отправил бразильца в нокдаун. В третьем раунде Алвес перехватил инициативу и срубил кубинца правым кроссом, а затем ещё дважды отправил в нокдаун, после чего Диас чудом продержался до гонга, но на четвёртый раунд его уже не выпустил врач.
Перуанец Луис Паломино победил единогласным решением судей англичанина Тайлера Гудджона и защитил титул чемпиона BKFC в лёгком весе.
Как сообщалось ранее, в Атланте (США) завершился вечер бокса, в главном бою которого непобеждённый американец Джервонта Дэвис (25-0, 24 КО) победил техническим нокаутом в 11-м раунде соотечественника Марио Барриоса (26-1, 17 КО) и стал чемпионом мира по версии WBA в первом полусреднем весе.
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