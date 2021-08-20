Великолепная восьмёрка: Россия снова лучшая по ММА в Европе

Сборная России выиграла общий зачёт чемпионата Европы в Казани, завоевав восемь золотых медалей в 16 весовых категориях и опередив принципиальных соперников из Бахрейна.

Россия на передовой мировых ММА

Чемпионат Европы по ММА в казанском «Баскет-холле» проходил пять дней. Организовано всё было достаточно солидно: схватки в двух клетках, ринг-анонсеры из Великобритании, международная бригада судей во главе с самим Марком Годдардом и оптимистично настроенное руководство IMMAF, мечтающее о получении их детищем олимпийского статуса. Роль России в этом движении переоценить сложно: вслед за Казанью следующий большой турнир (чемпионат мира или Европы) готов принять Челябинск, причём на новой арене для единоборств, построенной РМК.

Пандемия, конечно, оставила свой отпечаток. До Казани добрались лишь 14 команд и не все из Европы. Многие провели отбор, определили состав, но не смогли вылететь. Привычные соседи украинцы и белорусы отказались от участия, видимо, по политическим мотивам, а потому главным конкурентом сборной России на первый взгляд неожиданно стал Бахрейн, костяк которого составили дагестанские бойцы, причём воспитанники школы Абдулманапа Нурмагомедова. Эти две команды и разыграли большинство мужских финалов, лишь в отдельных весах допуская присутствие казахстанцев и таджиков.

Женский турнир оказался куда более разнообразным. К тем же бразильянкам из Бахрейна и казахстанкам добавились спортсменки Польши, Финляндии, Новой Зеландии. Во многих странах Европы и Латинской Америки женские ММА развиваются семимильными шагами. Мы в этом плане отстаём и только в этом году официально признали их в Министерстве спорта. Потому и уровень подготовки и финансирования у девушек не дотягивает до мужского. Результат не заставил себя ждать: россиянки, несмотря на численное превосходство, явно проигрывали конкуренткам и лишь в двух дивизионах дошли до финала.

Яркая победная точка

Первым российским финалистом стал представитель первого наилегчайшего веса, дагестанец из Ульяновской области Шамиль Магомедгаджиев. Он оказался очень лёгким и быстрым на ногах парнем, который периодически взрывался сериями в контратаках и доставал постоянно идущего вперёд прямолинейного соперника. Кроме напора казаху было нечего противопоставить сопернику, а Магомедгаджиев ещё пару раз для закрепления успеха перевёл бой в партер и одержал заслуженную победу. В чисто российском противостоянии в наилегчайшем весе более опытный представитель клуба «Ахмат» Сулейман Бершигадов, уже дравшийся в финале чемпионата Европы два года назад, быстро навязал свою волю сопернику Ахмеду Нуцалханову и сначала измотал в первом раунде в клинче, а затем переводил бой в партер и уверенно контролировал до победного решения судей.

Ещё один российский финал прошёл в категории до 65,8 кг. Дагестанец Гаджимурад Заваев два года назад выиграл все возможные соревнования в легчайшем весе, стал заслуженным мастером спорта, а после перехода в полулёгкий дивизион довольствовался на чемпионате России лишь бронзой. Крайне интересный соперник достался ему в финале. Салман Рамазанов прославился тем, что вошёл в Книгу рекордов Гиннесса, проведя бой по правилам ММА на вершине Эльбруса и выиграв его. Поединок проходил в жёстком размене ударами, и в первом раунде Рамазанов сумел потрясти оппонента, но затем более опытный Заваев перехватил инициативу и довёл дело до победы. В лёгком весе победителем очередного российского дерби вышел призёр чемпионата мира Омарасхаб Юсупов за счёт борьбы не в самом зрелищном стиле одолел менее опытного Усмана Абасова, подтвердив ещё раз тезис, что в любительских ММА чаще побеждают борцы.

Как минимум одна чемпионка Европы из России всё же должна была определиться в Казани. В лёгком (а на самом деле у женщин в самом тяжёлом весе) до финала добрались две россиянки, которые сошлись в классическом противостоянии стилей. Грепплер Дарья Пирогова долгое время не могла подойти к ударнице Марии Ширкановой. Бой проходил преимущественно в стойке, но Пирогова забрала третий раунд за счёт перевода в партер и добивания, но было уже поздно. Мария взяла реванш у принципиальной соперницы за поражение на чемпионате России. Непростым получился бой и для астраханца Дениса Зейнединова, которому противостоял крепкий дагестанец из Бахрейна Султан Омаров, который поначалу казался техничнее в ударной технике. Россиянин перехватил инициативу во втором раунде, когда провёл тейкдаун и за счёт непрерывного напора добился победы судейским решением.

Чемпион мира в тяжёлом весе Гаджимурад Багаудинов тоже решил сменить весовую категорию, но не набрал вес, а наоборот, сбросил и закрепился в полутяжах, где в России всегда высокая конкуренция. В итоге в Кемерово победить ему не удалось, а в Казани он за счёт борьбы без проблем прошёл всю турнирную сетку, а в финале одолел соотечественника Руслана Шидакова. Наконец, заключительную восьмую золотую награду сборной России принёс молодой 22-летний супертяж Заурбек Магомедов, который в упорной борьбе превзошёл казахстанца Талгата Жиентаева и несколько раз защитился от болевых приёмов. Яркая развязка всего турнира наступила в третьем раунде, когда Заурбек потряс соперника серией ударов и затем добил на земле до остановки боя рефери.

Когда серебро не радует

Приятной особенностью турнира было то, что в честь побед российских бойцов игрался гимн страны, а все спортсмены были довольны организацией соревнований и отмечали, что турнир в Казани стал лучшим международным соревнованием на их памяти. Примечательно, что все россияне сразу после церемонии награждения снимали серебряные медали, так как по традиции российских единоборцев поражение в финале не может считаться успехом.

Сборная Бахрейна смотрелась очень мощно и было непросто обойти её в командном зачёте, однако сами российские бойцы не считают это противостояние чем-то принципиальным. Как отметил чемпион Европы Зейнединов, в Бахрейне тоже выступают российские ребята, наши братья, поэтому отношения между командами дружеские. Очередная серия противостояния друзей-соперников намечена на осень и пройдёт на чемпионате мира в Казахстане, где и хозяева обязательно скажут своё веское слово.