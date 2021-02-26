Вечер реваншей: Вагаев и Хирамагомедов отомстили за поражения

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В последнее время идёт много разговоров о том, что ударники берут реванш у борцов за поражения на заре ММА и что без хорошей ударной техники не стать чемпионом. Абубакар Вагаев опроверг эти разговоры уверенной победой над Мурадом Абдулаевым. Ветеран М-1 и чемпион АСА лишь в эпизодах смотрелся уверенно, но в целом бой проигрывал из-за пропущенных проходов в ноги. Проигравший ему в первом бою Вагаев настроился на реванш по максимуму и доминировал в борьбе на протяжении всех пяти раундов. При этом он не отлеживался на сопернике, а наносил жёсткие удары. Чеченский чемпион

Борьба решает все

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27-летний Вагаев уже много лет выступает на высочайшем уровне, но пока не мог добраться до титула. В лиге «Ахмат» он проиграл в решающем поединке Абдулаеву, но с тех пор значительно прибавил во всех аспектах боя. В условиях санкций и непростой жизни лиги, свой чеченский герой очень важен, однако в предстоящих боях ему предстоит непростая защита титула. Уже в ринге он ответил на вызов Гаджимурада Хирамагомедова, выигравшего соглавный бой вечера, и заявил о готовности провести с ним поединок.

Однако, если в бою с Хирамагомедовым Вагаев может использовать свою успешную тактику в бою с Абдулаевым и завозить до решения судей перспективного претендента, есть блестящий боец, который не даст чеченцу продохнуть в партере и недавней победой показал свою готовность к великим свершениям. Речь, как вы догадались, идёт об Али Багове, мастере грепплинга и экс-чемпионе АСА в лёгком весе. В новой категории ему сложнее навязывать соперникам волю, однако ради титульного поединка, он ещё тряхнёт старионой.

Закономерный реванш

Гаджимурад Хирамагомедов в соглавном поединке вечера взял убедительный реванш у представителя Казахстана Георгия Кичигина. На протяжении всех трёх раундов он демонстрировал своё превосходство в борьбе, а его визави не мог ответить в немногочисленных разменахю. Хирамагомедов проиграл Кичигину первый бой за титул чемпиона Fight Nights, но там он длился пять раундов, притом, что в этот раз уроженцу Дагестана хватило бензина до конца и заключительную пятиминутку он очень грамотно выиграл засчёт борьбы, несмотря на накопившуюся усталость. Теперь матчмейкерам стоит подумать над завершением трилогии.

Отложенный на 10 лет бой

Александр Сарнавский и Артём Дамковский могли встериться ещё в конце нулевых в сильнейшей на тот момент российской лиге М-1, но тогда их турнирные пути разошлись, а в АСА два колоритных легковеса сразились в одном из главных поединков вечера. При этом поддержать Сарнавского остались его старшие товарищи Александр Шлеменко и Андрей Корешков. Александр быстро решил воспользоваться слабостью соперника и перевести бой в партер, однако белорус проявил стойкость и долгое время не давал завершить поединок приёмом или добиванием, но за считанные секунды до конца первого раунда всё-таки капитулировал.

Я не считаю себя ярчайшим ударником, все ребята добавляют в этом компоненте, но я тут решил сделать акцент на борьбу. Я успешно потренировался с Артёмом Резниковым в Казахстане и это дало результат, однако до последнего момента в первом раунде я не мог понять, что соперник сдался, а не гонг прозвучал об окончании раунда, — рассказал Сарнавский после боя, в котором он не только одержал важную победу, но и стал претендентом на титул АСА в лёгком весе. Однако для его завоевания ученику Шлеменко предстоит преодолеть немало испытаний.

По ком скребёт Кошкин

Боец полусреднего веса Андрей Кошкин уже несколько лет выступает в лиге АСА, однако за всё время он так и не смог подобраться вплотную к титульному бою, хотя ранее успешно выступал и в лёгкой весовой категории. В поединке с Устармагомедом Гаджидаудовым он крепко держался все три раунда, но так и не сумел приблизиться к победе. Его визави выигрывал большую часть разменов в стойке и перебивал соперника в партере, активно навязывая ему борьбу. Очередная победа приблизит его к титуальному бою, который был разыгран в главном событии этого вечера. Все судьи отдали победу Гаджидаудову.