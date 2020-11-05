Василий Шестаков: строительство центра самбо в Москве идёт полным ходом

https://static.news.ru/photo/9db044ea-1f71-11eb-b879-fa163e074e61_660.jpg Фото: icmos.ru

Президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков заявил, что строительство Центра самбо и бокса на территории «Лужников» идёт полным ходом.

Полным ходом идёт строительство Центра самбо и бокса в «Лужниках». Надеемся, что в следующем году мы сможем увидеть это уникальное сооружение, — сказал Шестаков посредством конференц связи в рамках конгресса Международной федерации самбо (ФИАС) в сербском городе Нови Сад, где проходит чемпионат мира.

Ранее стало известно, что Шестаков переизбран на пост президента Международной федерации самбо. Он возглавляет организацию с 2009 года.

4 ноября NEWS.ru писал, что Международная федерация самбо может стать членом МОК в 2021 году. В ноябре 2018 года самбо временно признали олимпийским видом спорта.