Василиевский объяснил, почему не нокаутировал Андраде

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский прокомментировал победу над бразильцем, экс-бойцом UFC Вискарди Андраде.
Чувствовал себя уверенно. Разница между нынешним мной и несколько лет назад — то, что сейчас я знаю, что нужно делать каждую секунду боя. Это благодаря тренеру Рамазану Исмаилову, который меня гоняет и составляет планы. Почему не нокаутировал Андраде? Не было такой задачи, я наоборот хотел провести все три раунда, прочувствовать всю дистанцию. Если бы хотел — то мог бы нокаутировать его, — передаёт слова Василевского корреспондент NEWS.ru.
Василевский победил Андраде на турнире RCC 9 в Екатеринбурге единогласным решением судей.
Эта победа стала для 32-летнего Василевского 33-й в карьере при семи поражениях. 37-летний Андраде проиграл девятый бой при 19 победах.