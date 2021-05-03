Василиевский объяснил, почему не нокаутировал Андраде

Чувствовал себя уверенно. Разница между нынешним мной и несколько лет назад — то, что сейчас я знаю, что нужно делать каждую секунду боя. Это благодаря тренеру Рамазану Исмаилову, который меня гоняет и составляет планы. Почему не нокаутировал Андраде? Не было такой задачи, я наоборот хотел провести все три раунда, прочувствовать всю дистанцию. Если бы хотел — то мог бы нокаутировать его, — передаёт слова Василевского корреспондент NEWS.ru.