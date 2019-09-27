https://static.news.ru/photo/aeee0ef4-e151-11e9-83c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Известный российский боец Вячеслав Василевский потерпел поражение техническим нокаутом во втором раунде в дебютном бою в полусреднем весе от экс-претендента на титул чемпиона ACA Мурада Абдулаева на турнире в Москве.

В первом раунде Абдулаев перехватил инициативу после того, как Василевский перевёл его в партер и потряс его в клинче ударами коленом и был близок к досрочному завершению. Во втором раунде Абдулаев снова отправил соперника в нокдаун мощной двойкой, а затем в конце раунда добил в партере.

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