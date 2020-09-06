Вартанян прокомментировал судейство в поединке с Коковым на турнире АСА 110

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Смешанные единоборства одними из первых вышли из карантина, в UFC даже придумали специальный бойцовский остров, где провели несколько турниров без зрителей и со строгими мерами безопасности. В России стараются не отставать: лига ACA организовала турнир в Москве, куда пустила ограниченное число болельщиков. Далеко не все из них остались довольны увиденным.

Удары сделали разницу В со-главном бою вечера встречались Эдуард Вартанян и Мухамед Коков. Второго парня знают в основном на Кавказе, сам он из Нальчика, звездой федерального уровня никогда не считался....