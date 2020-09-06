Вартанян прокомментировал судейство в поединке с Коковым на турнире АСА 110

Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян прокомментировал судейство в поединке против Мухамеда Кокова, который прошёл в рамках турнира АСА 110 в лёгком весе.
Профессиональные судьи зачем? Чтобы выносили свои решения. Я понимаю Кокова, в бою инициатива переходила от меня к нему. История с АСА закончена? Никогда не говори никогда. Я провёл 13 боев, хочу проверить себя. — заявил он.
Вартанян сообщил, что пока у него нет сведений о том, будет ли разбираться возможность отмены результатов боя, но он уверен в своей победе.
Будут разбирать возможность отмены боя? Пока реакции моей нет, потому что, как я понимаю, нет официального решения. Я запомнил только то, что судьи единогласно отдали победу мне. Я уверен, что нанёс больший урон, — подчеркнул боец.
Давать оценку работам судей спортсмен отказался, а возможность реванша с Коковым допустил.
Я не могу давать оценку тем, кто должен оценивать. Я считаю, что бой был близким, но я победил. Реванш с Коковым? У меня был последний бой по контракту. Я думаю о том, чтобы двигаться вперёд. Возможно, мы переподпишем новый контракт, — добавил Вартанян.
Как писал NEWS.ru ранее, поединок российского бойца смешанных единоборств, легковеса Absolute Championship Akhmat (АСА) Эдуарда Вартаняна и Мухамеда Кокова будет отменён, заявил глава АСА Майрбек Хасиев.
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