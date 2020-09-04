Вартанян одолел Кокова на турнире ACA 110

https://static.news.ru/photo/4fe59880-efad-11ea-a02b-fa163e074e61_660.jpg Эдуард Вартанян и Мухамед Коков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанных единоборств, легковес Absolute Championship Akhmat (АСА) Эдуард Вартанян одолел Мухамеда Кокова на турнире АСА 110 в лёгком весе (70,4 кг) в Москве решением судей.

Поединок бойцов стал соглавным боем вечера.

Вартанян последний раз появлялся в клетке в апреле 2019 года. На турнире ACA 95 он решением судей победил Джошуа Авелеса. Коков последний раз бился в феврале 2020 года. На турнире ACA 104 россиянин удушающим приёмом победил Висхана Магомадова. В смешанных поединках он провёл 15 боёв и победил в 11 из них.

Как ранее писал NEWS.ru, российский боец смешанных единоборств Мурад Абдулаев поделился ожиданиями от предстоящего поединка за вакантный титул чемпиона АСА 110 в полусреднем весе, где он встретится с Али Баговым.